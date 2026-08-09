温州发布山洪灾害预警
温州水利 2026-08-09 09:35:00
温州市水利局、温州市气象局8月9日8时30分联合发布山洪灾害预警：根据省气象台未来降雨预报，预计8月9日8时至10日8时，鹿城区、瓯海区、永嘉县、乐清市发生山洪灾害可能性很大（红色预警），龙湾区、文成县、瑞安市发生山洪灾害可能性大（橙色预警），平阳县发生山洪灾害可能性较大（黄色预警），苍南县、泰顺县可能发生山洪灾害（蓝色预警）。
请各地水利部门密切关注气象预报和降雨情况，强化底线思维和极限思维，加强分析研判，及时做好山洪灾害监测预警工作，提醒基层政府落实山洪灾害防御责任，加强山洪风险区巡查排查，确保人民群众生命安全。
来 源：温州水利
原标题： 温州发布山洪灾害预警
本文转自：温州新闻网 66wz.com
为你推荐
-
Ⅱ级应急响应期间，温州市城区梯次实施“五停”工作社会08-08
-
告全体市民书社会08-08
-
雨量大、影响久！温州市气象台详解台风“白海豚”动向独家报道08-08
-
台风为何总“偏爱”周末？专家解释：纯属巧合社会08-08
-
泰顺廊桥保护成果亮相中国非遗馆社会08-08
-
林杰：在佛得角的生意经与足球梦社会08-08
-
盛夏浙南荔园香！温州苍南马站晚熟荔枝错峰上市社会08-08
-
文化特派员周永：在三垟种下一片“林”、点亮一盏“灯”社会08-08
-
300个名额！温州市中心医院为初高中新生免费筛查结核病社会08-08
-
记性变差、走路变慢，不一定是老年痴呆社会08-08