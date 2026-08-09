温州发布海水倒灌风险预警
温州新闻网 2026-08-09 17:43:00
9日晚高潮（18:53-19:26）温州鹿城区松台街道岸段江心屿、乐清市柳市瓯江口段七里港和瑞安市东山街道岸段东山埠渔港海水倒灌风险较高。
温州网讯（记者 温婉）记者从自然资源部温州海洋预报台、温州市海洋预报台了解到，8月9日16时，根据《海洋灾害应急预案》，温州发布海水倒灌风险预警。受今年第13号台风“白海豚”（强台风级）影响，未来24小时温州近岸岸段将出现150-250厘米的风暴增水，温州局部岸段存在海水倒灌风险。
9日晚高潮（18:53-19:26）温州鹿城区松台街道岸段江心屿、乐清市柳市瓯江口段七里港和瑞安市东山街道岸段东山埠渔港海水倒灌风险较高。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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