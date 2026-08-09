文成发布 2026-08-09 18:13:00

8月9日，文成县召开台风“白海豚”防御应对视频调度会议，视频连线各乡镇，传达贯彻落实省市有关会议精神，对台风防御应对工作进行再部署、再压实。

8月9日，文成县召开台风“白海豚”防御应对视频调度会议，视频连线各乡镇，传达贯彻落实省市有关会议精神，对台风防御应对工作进行再部署、再压实。会议强调，要全面进入决战决胜状态，落实落细各项防御措施，坚决守住“不死人、少伤人、少损失”的底线，全力保障人民群众生命财产安全。副市长章月影到会指导，文成县委书记罗招政出席会议，文成县委副书记、县长杨德听主持会议，文成县领导刘金红、赵嵘、郑宁等参加会议。

罗招政指出，台风“白海豚”登陆在即，对我县风雨影响持续增强，当前防汛防台已经到了决战时刻。要克服麻痹思想，坚决杜绝侥幸心理和经验主义，以最高戒备等级投入防御。要坚决严防回流，严格落实集中安置点管理责任，加强生活物资保障与人文关怀，确保在台风警报解除前人员“一人不漏、一人不回”。要果断扩面转移，密切追踪风情变化，提前扩面转移强风影响危险区域群众，确保应转尽转、不落一人。要严控沿河区域，全面加强河道、水库、山塘周边的巡逻管控频次，及时劝离沿河围观、钓鱼、捕捞等逗留人员。要加密隐患巡查，聚焦小流域山洪、地灾隐患点、水库山塘、建筑工地等薄弱环节，开展地毯式、不间断排查，切实将各类风险隐患消灭在萌芽状态。要备足抢险力量，确保应急救援队伍24小时集中待命，提前在重点区域、关键路段前置抢险物资和大型装备，确保一旦发生险情能拉得出、冲得上、打得赢。要加强宣传引导，加强防台信息滚动发布和权威发声，及时回应社会关切，凝聚全县上下共同抗台的强大合力。

杨德听强调，文成县上下要把防止人员回流作为重中之重，严密防范大风和瞬间强降雨带来的叠加风险，在保障好基层干部、巡查员和抢险队员自身安全的前提下，守土尽责、令行禁止，以最严举措确保防御工作闭环到位，全力以赴打好打赢这场防汛防台硬仗。

来 源：文成发布

原标题： 我县召开台风“白海豚”防御应对视频调度会议

记者：夏季 雷成

本文转自：温州新闻网 66wz.com