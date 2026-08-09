泰顺发布 2026-08-09 19:09:45

8月8日上午，在省市防汛防台调度会议结束后，泰顺第一时间召开续会，严格对照省市部署要求，以视频形式连线各乡镇，对泰顺县防汛防台工作进行再部署再强调再落实。

8月8日上午，在省市防汛防台调度会议结束后，泰顺第一时间召开续会，严格对照省市部署要求，以视频形式连线各乡镇，对泰顺县防汛防台工作进行再部署再强调再落实。市政协副主席胡荣党到会指导。泰顺县领导张银贵、陈钷、林建丰、钟政添、何磊、王涛参加相关活动。

胡荣党指出，13号台风“白海豚”带来的局地强降雨、地质灾害等风险不可低估。 泰顺 县上下要思想上高度警醒，持续保持战斗状态，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，紧盯台风动向、雨情水情变化，科学精准、系统全面做好风险隐患研判，发扬不怕疲劳、连续作战精神，坚持不懈抓好防台防汛各项工作。要严格对标全省全市视频调度会部署要求，全面落实县委县政府各项防台工作方案，结合实际逐条逐项细化实操举措，确保各项部署落地执行、不打折扣。要建立健全信息实时沟通、汇总、上报机制，加强信息共享和会商研判，切实做到底数清、情况明、反馈快。要抓实县应急指挥中心值班值守工作，强化应急体系统筹调度效能，实时全域研判各类安全风险态势，高效联动各方力量，实现突发事件快速响应、协同处置。

泰顺 县委书记张银贵强调，要全面落实省委省政府、市委市政府部署要求，落实严密措施，筑牢坚实防线，坚决守住“三条底线”，全力打赢防汛防台攻坚战。要安全有序抓好人员转移，聚焦 地质灾害防范区、小流域山洪带、切坡建房、切坡修路、低洼易涝区、危旧民房、在建工棚、涉山涉水文旅点位、养老机构等风险区域， 拉网式排查复核转移人员， 强化 “ 区域、名字、责任人、转移时间、转移去向、返回时间 ”等 六 要素的 闭环管控， 落实驻点干部同吃同住、用火用电管控等服务安保举措，做到底数再排查、管控真闭环、服务做到位。 要 加频加密抓好隐患排查， 不定时、高频次巡查检查， 严密防范 山洪地质灾害、 山塘水库、 在建工地、切坡修路、高空坠物、 道路交通等重点领域风险隐患， 对廊桥、危险路段等部位实行封控管理， 对 不托底、不稳定、易出险 的 薄弱区域 果断组织人员转移，确保各类风险动态出清。 要前置充分抓好物资配备， 做好 “五断”极端场景处置准备，力量物资全部下沉一线，对卫星电话等应急装备 全部再调试再检查 ，确 保险情出现快速响应、就地处置， 进一步提升镇自为战、村自为战的能力。 要实时跟进抓好宣传预警， 以 “两直一白”等方式滚动发布台风动态， 重点做好外来游客 避险 提示，畅通群众隐患上报渠道，合力筑牢防台安全屏障。 要严督实导抓好责任落实， 县领导分片下沉督导，乡镇党政主要领导驻守风险点位，各行业部门下沉一线检查，构建上下贯通、一体联动的指挥体系，众志成城打好防御台风攻坚战。

泰顺 县委副书记、县长陈钷强调，思想必须紧起来，泰顺作为典型山区县，强降雨诱发地质灾害、山洪、切坡建房险情的危害性远大于大风本身，要立足台风正面登陆、特大暴雨侵袭、长时间风雨影响等最不利场景全盘谋划、前置筹备，坚持防风防暴雨并重，全面筑牢安全防线。行动必须快起来，要同步抓实隐患排查与人员转移，包联干部逐户走访孤寡老人、留守儿童、危房住户，做到联络畅通、去向明确、按时转移，同时规范安置点登记管理，精准管控投亲靠友人员，防止风险解除前转移人员擅自返回。纪律必须严起来，要严格执 行 24 小 时专人值班和领导带班制度 ，值守人员熟练掌握预案、风险点位与处置流程，同时依托多渠道推送预警信息，确保避险提示直达群众，全力防范强降雨带来的各类次生风险。

张银贵 在泗溪镇坑头村避灾安置点查看场所环境、床位设置等情况

会后，张银贵还深入泗溪镇、彭溪镇一线督导检查防汛防台工作。在泗溪镇坑头村避灾安置点，张银贵细致查看场所环境、床位设置等情况，强调要加强精细管理、暖心服务，配齐生活物资、强化安全巡查，让转移群众安心避灾。在泰顺县防汛抗台泗溪分指挥中心，张银贵详细了解村级险情报送闭环、乡镇应急联动处置流程，要求指挥中心要精准掌握风险动态，高效统筹镇村防御力量，快速研判处置各类险情。在县应急救灾物资储备库泗溪分库，张银贵仔细了解物资防潮储存、出入库调度预案及应急装备检修情况，强调要清单化管理物资，实时更新库存数量与设备状态，搭建物资申领、调度运输、使用核销、事后补充的完整工作闭环，保证应急物资随时可调可用。在伙爬岭水库，张银贵问询水位监测、泄洪预案等情况，叮嘱要强化暴雨期动态管控，根据雨情科学调度泄洪作业，全力守住山区水库安全防线。

来 源：泰顺发布

原标题： 泰顺贯彻落实全省全市13号台风“白海豚”防御工作视频调度会部署 坚决打好防御台风攻坚战

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com