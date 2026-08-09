平阳县委书记孟晓斌检查督导13号台风“白海豚”防御工作

平阳发布 2026-08-09 19:09:45

8月8日，平阳县委书记孟晓斌前往水头、麻步、山门、南雁等地，检查督导13号台风“白海豚”防御工作。

8月8日，平阳县委书记孟晓斌前往水头、麻步、山门、南雁等地，检查督导13号台风“白海豚”防御工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，始终坚持人民至上、生命至上，坚决克服麻痹思想、侥幸心理和松懈心态，以最高标准、最严要求、最实举措抓实抓细防汛防台各项工作。

孟晓斌首先来到麻步镇龙潭水库，仔细察看水库大坝、溢洪道等关键设施运行状况，详细询问水库水位监测、巡查人员值守、应急预案落实等情况，叮嘱有关负责人要密切关注雨情水情变化，加强水库安全巡查和科学调度，确保水库安全度汛。

在南雁镇第一避灾安置中心、山门镇第一避灾安置中心、水头镇第三避灾安置点等处，孟晓斌细致了解安置点运行管理、物资储备、生活保障等情况，要求工作人员严格落实规范化管理制度，完善生活保障、医疗值守、文体服务等暖心举措，确保转移群众住得安心、吃得放心。

在水头镇安境寺山塘，孟晓斌现场检视山塘蓄水状况、堤坝安全、防汛巡查等防台备汛工作落实情况，要求有关单位严格落实巡查值守制度，确保风险隐患早发现、早报告、早处置。

孟晓斌指出，当前正值应对13号台风“白海豚”大战决战的关键阶段，全县上下要立足辖区风险实际，充分预估极端天气带来的各类风险挑战，扛牢主体责任、细化工作举措、强化协同联动，切实筑牢基层防灾减灾第一道防线，织密织牢防汛防台安全防护网，全力保障人民群众生命财产安全。

孟晓斌强调，要做实做细人员转移安置，严格落实“十必转”“六安全”要求，确保“应转尽转、应转快转、应转早转”，确保“不漏一户、不落一人”。要提升避灾安置保障水平，持续推进避灾安置点规范管理、暖心服务，切实增强避灾群众的安全感、幸福感、获得感。要深化风险隐患排查整治，聚焦山塘水库、地质灾害隐患点、在建工地、旅游景区等重点部位，开展全方位、拉网式排查整治，切实把风险隐患消除在萌芽状态。

平阳县领导邱忠瑜、许绍策、周炜、陈圣雷、朱邦丰分别在包挂乡镇参加督查。

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原标题： 孟晓斌检查督导13号台风“白海豚”防御工作

记者：曹文倩/文 林鑫/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com