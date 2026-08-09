平阳发布 2026-08-09 19:09:46

8月8日，省、市防御13号台风“白海豚”工作部署会议结束后，平阳县第一时间召开续会，视频连线各乡镇，对平阳县防汛防台各项重点工作进行再部署、再强调、再落实。

8月8日，省、市防御13号台风“白海豚”工作部署会议结束后，平阳县第一时间召开续会，视频连线各乡镇，对平阳县防汛防台各项重点工作进行再部署、再强调、再落实。平阳县委书记孟晓斌强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，严格落实省、市工作部署，坚持“一个目标、四个宁可”，从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量，确保沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓，全力守护人民群众生命财产安全。

市委常委、组织部部长吕伯军，市政协副主席马永信到会指导。平阳县委书记孟晓斌作部署，平阳县委副书记、县长陈桂雷主持，平阳县领导邱忠瑜、李阳阳、屠霁霞、洪志亮，平阳县人武部部长戈清等在主会场参加会议，其他县领导在包挂乡镇分会场参加会议。

会议指出，台风“白海豚”强度大、路径多变，防御工作形势严峻复杂。全县上下必须强化底线思维、极限思维，用工作的确定性、周密性、科学性应对台风的不确定性、复杂性、危害性，坚决克服麻痹思想、松懈心态和“不以为然”的心理，以“时时放心不下”的责任感，从严从紧从快抓实抓细各项防御措施，坚决筑牢安全防线，全力以赴打好防汛防台主动仗。

会议强调，思想上要进一步紧起来、警醒起来，摒弃麻痹侥幸心理，按照正面登陆、正面袭击的最不利情况标准，把各项防御工作想在前、做在前。要高效运转县乡两级“1833”联合指挥体系，把应急小单元作为体系向基层末梢延伸的重要载体，打通防汛防台“最后一公里”。要把人员转移摆在突出位置，严格落实“十必转”“六安全”要求，确保应转尽转、不漏一人。要紧盯重点领域，对照“八张风险清单”，对海上防御、山塘水库、低洼易涝区、小流域山洪、地质灾害隐患点、城乡危旧房、景区景点、交通运输、在建工地等，滚动开展风险隐患排查管控。要严格执行“五停”举措，果断决策、及时响应，确保各项指令不折不扣落到实处。要加快防汛防台力量集结部署，统筹各类抢险救援力量，实行“清单化管理、节点化推进、扁平化调度”，确保人员到位、装备到位、责任到位。

会议要求，要强化监测预警，深化部门联合会商，加密气象水文监测频次，科学调度水利工程，严守防洪安全底线。要造浓防汛防台氛围，充分利用应急广播、微信公众号等平台，多渠道滚动式发布台风预警信息，切实形成全民警觉、全民防范、全民参与的浓厚氛围。要压实责任、严明纪律，落实“县领导包乡、乡领导包村、村干部包户到人”包保责任制，严格执行24小时值班和领导带班制度，织牢织密防汛防台坚固防线。

会议强调，防汛防台是当前压倒一切的重点任务，要发挥连续作战的精神，众志成城、严阵以待，以工作的确定性、周密性、科学性牢牢把握防御主动权，精准提升防御实战力，全域织密防御安全网，坚决打赢防御第13号台风“白海豚”这场硬仗。

来 源：平阳发布

原标题： 平阳召开防御第13号台风“白海豚”视频调度会

记者：徐远虑/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com