乐清市委市政府召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会议
第13号台风“白海豚”逐渐逼近。8月7日，乐清市委市政府召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会议。乐清市委书记戴旭强强调，要坚持人民至上、生命至上，牢固树立“一个目标、三个不怕、四个宁可”防汛防台理念，严格落实“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”等要求，坚决守住“三条底线”，全力维护人民群众生命财产安全。
戴旭强指出，防汛防台责任重于泰山，要坚决克服麻痹思想和侥幸心理，立足超强台风正面登陆乐清的最不利局面，抢抓窗口期优化工作方案，将各项准备工作执行到位、落到实处，坚决打好打赢防御台风“白海豚”这场大仗硬仗。
戴旭强强调，要锚定“不死人、少伤人、少损失”目标，全面摸清危险区域人员底数，细化完善人员转移方案，加强避灾安置点规范管理和服务保障，做到应转尽转、应转早转、应转快转、平安返回。要对标对表“八张风险清单”，结合各辖区实际，紧盯地质灾害、小流域山洪、山塘水库、在建工地等重点领域和关键部位，清单式开展排查整治，确保各类风险动态清零、闭环管控。要严明工作纪律，进一步压实责任链条，高效运行“1833”联合指挥体系，从严落实包保责任制，严格执行24小时值班值守和领导带班制度，确保责任到位、不留死角。要提前做好抢险救灾应急准备，细化完善应急预案，备足防汛抢险应急物资，预置应急救援力量，确保一旦出现灾情险情，第一时间开展抢险救援。
乐清市委副书记、市长胡立左强调，各乡镇（街道）干部要严阵以待、全力应战，迅速下沉一线，全面开展风险隐患排查，落实落细人员转移、物资保障等各项准备工作，广泛开展宣传动员，形成全社会共同参与防汛防台的浓厚氛围和强大合力。相关部门要做到勤预报、快动员、查风险、强调度、备能力，齐心协力筑牢防汛防台安全防线。
乐清市领导金杰、陈万钦参加会议。
来 源：乐清发布
记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
Ⅰ级应急响应期间，温州市城区梯次实施“五停”工作社会08-08
-
温州全域联动打好防汛防台主动仗社会08-09
-
温州防台风应急响应调整为Ⅰ级科教文体08-08
-
雨量大、影响久！温州市气象台详解台风“白海豚”动向独家报道08-08
-
台风“白海豚”来袭，温州北站站南隧道8月8日18时起封闭管制！社会08-09
-
通信受阻下5分钟恢复信号 国家电网首台“双模三星”卫星通信车支援乐清社会08-09
-
风雨天人心先暖了 洞头村干部背起患病老人转移避险社会08-09
-
防台乡音从天而降 平阳闹村无人机喊话，督促村民做好台风防范社会08-09
-
“白海豚”登陆前夕，记者再访乐清西门岛：“该加固的加固，该撤的撤，心里踏实了”社会08-09
-
紧固光伏组件 温州海经区全面开展新能源项目风险排查社会08-09