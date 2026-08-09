乐清发布 2026-08-09 19:09:46

第13号台风“白海豚”逐渐逼近。8月7日，乐清市委市政府召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会议。

第13号台风“白海豚”逐渐逼近。8月7日，乐清市委市政府召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会议。乐清市委书记戴旭强强调，要坚持人民至上、生命至上，牢固树立“一个目标、三个不怕、四个宁可”防汛防台理念，严格落实“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”等要求，坚决守住“三条底线”，全力维护人民群众生命财产安全。

戴旭强指出，防汛防台责任重于泰山，要坚决克服麻痹思想和侥幸心理，立足超强台风正面登陆乐清的最不利局面，抢抓窗口期优化工作方案，将各项准备工作执行到位、落到实处，坚决打好打赢防御台风“白海豚”这场大仗硬仗。

戴旭强强调，要锚定“不死人、少伤人、少损失”目标，全面摸清危险区域人员底数，细化完善人员转移方案，加强避灾安置点规范管理和服务保障，做到应转尽转、应转早转、应转快转、平安返回。要对标对表“八张风险清单”，结合各辖区实际，紧盯地质灾害、小流域山洪、山塘水库、在建工地等重点领域和关键部位，清单式开展排查整治，确保各类风险动态清零、闭环管控。要严明工作纪律，进一步压实责任链条，高效运行“1833”联合指挥体系，从严落实包保责任制，严格执行24小时值班值守和领导带班制度，确保责任到位、不留死角。要提前做好抢险救灾应急准备，细化完善应急预案，备足防汛抢险应急物资，预置应急救援力量，确保一旦出现灾情险情，第一时间开展抢险救援。

乐清市委副书记、市长胡立左强调，各乡镇（街道）干部要严阵以待、全力应战，迅速下沉一线，全面开展风险隐患排查，落实落细人员转移、物资保障等各项准备工作，广泛开展宣传动员，形成全社会共同参与防汛防台的浓厚氛围和强大合力。相关部门要做到勤预报、快动员、查风险、强调度、备能力，齐心协力筑牢防汛防台安全防线。

乐清市领导金杰、陈万钦参加会议。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委市政府召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会议

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com