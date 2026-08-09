乐清发布 2026-08-09 19:09:46

8月8日，乐清市委市政府召开防御13号台风“白海豚”视频调度会，温州市人大常委会副主任周一富出席会议并指导工作。

8月8日，乐清市委市政府召开防御13号台风“白海豚”视频调度会，温州市人大常委会副主任周一富出席会议并指导工作。乐清市委书记戴旭强在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省、温州市部署要求，以清醒认识和顶格举措做好防汛防台各项工作，牢牢掌握防御工作主动权，确保实现“一个目标”、守住“三条底线”。

戴旭强指出，随着13号台风“白海豚”逐渐逼近，防汛防台工作形势愈发严峻、时间愈加紧迫。要抢抓窗口期、力度再加大，将各项防御准备工作高质高效落实、落细、落到位，以最有力举措、最充分准备打好防汛防台主动仗。

戴旭强强调，要始终把人员安全作为防汛防台工作的重中之重，坚决果断组织涉险区域群众撤离转移，刚性落实“应转尽转、应转快转、应转早转、安全返回”要求，同时做实做细转移安置保障工作，规范化管理运营各避灾安置点，配齐生活和应急物资，紧扣群众需求做好暖心服务，让转移群众住得安心、舒心、放心。要紧盯重点领域、关键部位，细化完善应急处置预案，前置布防应急抢险力量，足额储备、精准调度各类抢险物资，全面提升突发险情快速响应和高效处置能力。要高效运行“1833”指挥体系，及时发现、高效联动、快速处置风险隐患，汇聚群防群治强大合力，众志成城筑牢防汛防台安全防线。

乐清市委副书记、市长胡立左强调，要进一步强化思想认识，立足台风正面登陆的最不利局面，把严实的工作作风贯穿防台工作全过程；要坚决做好人员转移避险、“五停”防御举措等工作，确保人民群众生命财产安全；要压紧压实责任链条，持续推动指挥体系运转更加高效精细，各类风险隐患排查管控更加精准到位，全力打赢防御台风攻坚战。

乐清市领导潘云夫、陈向东、林益正等参加会议。会议以视频形式开至各乡镇（街道）和功能区。

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原标题： 乐清市委市政府召开防御13号台风“白海豚”视频调度会

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

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