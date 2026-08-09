文成发布 2026-08-09 19:09:46

8月7日，全市防御应对13号台风“白海豚”工作部署会议后，文成县迅速召开续会，视频连线各乡镇，对文成县防汛防台工作进行再部署、再细化、再落实。

8月7日，全市防御应对13号台风“白海豚”工作部署会议后，文成县迅速召开续会，视频连线各乡镇，对文成县防汛防台工作进行再部署、再细化、再落实。文成县委书记罗招政强调，要坚持人民至上、生命至上，坚决摒弃麻痹思想和侥幸心理，严阵以待、迅速行动，全面进入临战状态，以最高标准、最严要求、最实举措，全力以赴打好打赢防汛防台硬仗。文成县领导杨德听、刘金红、郑文东、张呈念等参加。

会议传达了全市防汛防台工作部署会精神；听取了台风“白海豚”动态、预测研判、防御应对以及小流域山洪风险防范、山塘水库调度、地质灾害风险防范、人员转移等重点工作情况汇报；与会人员作了交流发言。

罗招政指出，台风“白海豚”强度高、风圈广、路径变数大，有较大概率给我县带来极端风雨潮叠加影响。全县上下要切实坚决扛起防台防汛政治责任，督促各方面牢固树立底线思维、极限思维，牢固树立“四个宁可”的理念，严格落实好“三句话、十八字、四到位”要求，按照台风正面登陆、特大暴雨、长时间影响等极端情况来做好最充分的准备。

罗招政强调，人员转移要再提速，按照既定时间要求，做到底数清、方案细、转移快、管理严、责任明，确保“应转尽转、应转早转、应转快转”。 安置场所要再核查，聚焦建筑安全、基础保障、物资储备、专班值守四项内容对辖区集中避灾安置点、分散临时安置点位开展一轮拉网式、全覆盖复核检查，不留一处盲区、不漏一个点位。风险隐患要再聚焦，严格对照“八张风险清单”逐项对标、逐条落实、逐点销号，依托山塘水库河网及小流域山洪、城市内涝和城市安全运行、交通运输、文化旅游、民政五大领域分指挥部，实行分线作战、分域管控、一类事一策。社会引导要再加强，常态化推送防灾避险提示，及时回应群众咨询求助、合理诉求，全方位营造全民主动防灾、理性应对台风的良好氛围。责任传导要再压实，各级干部要进入临战状态、分片包干，严格落实AB岗轮值制度，实行错峰轮换值守，确保队伍保持持续作战状态。

文成县委副书记、县长杨德听要求，全县上下要坚决做到全员发动、全面研判、全线指挥，以最充分的准备、最扎实的举措、最严格的要求凝聚起防台合力，依托高效指挥体系精准把控风险、贯通责任闭环，全力守护人民群众生命财产安全。

来 源：文成发布

原标题： 文成再部署台风“白海豚”防御应对工作

记者：夏季 李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com