文成县委县政府召开防御13号台风“白海豚”视频调度会

文成发布 2026-08-09 19:09:47

8月8日上午，省、市防御13号台风“白海豚”视频调度会后，文成县第一时间召开续会，视频连线各乡镇，对台风形势进行再研判，对防台工作进行再调度。

8月8日上午，省、市防御13号台风“白海豚”视频调度会后，文成县第一时间召开续会，视频连线各乡镇，对台风形势进行再研判，对防台工作进行再调度。文成县委书记罗招政在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省市会议部署要求，始终坚持人民至上、生命至上，坚决摒弃麻痹思想和侥幸心理，做细做实各项防御准备工作，全力维护人民群众生命财产安全。文成县委副书记、县长杨德听主持会议，文成县领导张呈念、范学序、赵嵘、周强、郑宁等参加。

会上，文成县气象局、文成县防指办、人员转移组分别汇报有关工作情况。根据气象部门预报，台风“白海豚”已经开始影响浙江省海域，9日起，文成县将有一次明显的风雨天气过程，整体防御形势严峻复杂。

罗招政指出，当前台风“白海豚”风雨影响逐步逼近，防汛防台已经进入实战攻坚阶段。各乡镇、部门把风险研判得更充分、把措施落实得更到位，牢牢守住防汛防台安全底线。要全面排查外来人员，紧盯务工人员、游客等外来群体，不漏一人开展风险提醒与排查管控，做到底数清、情况明，消除风险盲区。要加快安全转移进度，抢抓台风来临前宝贵窗口期，按照应转尽转、应转早转原则，争分夺秒推进危险区域人员转移工作，坚决杜绝人员回流风险。要管好用好避灾场所，做好避灾安置点物资储备、设施维护、服务保障，确保安置点随时可用，保障转移群众基本生活需求。要强化山塘水库调控，科学调度山塘、水库、河道，严格落实防汛调度指令，明确一库一策、一塘一策，做好预泄腾库，充分发挥水利工程调蓄避险作用。要提高工作精细程度，做实做细隐患排查、预警叫应、应急处置各个环节，细化工作台账，把工作落实到每一户、每一个点位。要视情加大扩面转移，立足最不利情况，适度扩大转移范围，对存在潜在风险区域群众果断组织转移，宁可十防九空，不可失防万一。要压实各级工作责任，压紧压实县、乡、村三级责任链条，强化值班值守、闭环督办，各级干部下沉一线，以严实作风推动各项防台举措落地见效，坚决打赢防御台风“白海豚”攻坚仗。

杨德听要求，各乡镇、部门要闻令而动、即刻行动，对标各项工作要求，抢抓窗口期优化工作方案，清单化推进任务落地，紧盯人员转移、隐患排查、应急保障等重点工作，协同联动、各司其职，全面做好迎战台风各项准备。

来 源：文成发布

原标题： 县委县政府召开防御13号台风“白海豚”视频调度会

记者：赵鹏鹏 李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com