泰顺县委书记张银贵等调度督导检查13号台风“白海豚”防御工作

泰顺发布 2026-08-09 19:09:47

8月7日上午，泰顺县召开防御13号台风“白海豚”工作部署会，贯彻落实省市防汛防台工作会议精神，对台风防御工作进行再动员、再部署。

8月7日上午，泰顺县召开防御13号台风“白海豚”工作部署会，贯彻落实省市防汛防台工作会议精神，对台风防御工作进行再动员、再部署。泰顺县委书记张银贵在会上强调，泰顺县上下要坚决杜绝麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，树牢底线思维、极限思维，坚决落实台风防御各项举措，确保实现“一个目标”、牢牢守住“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。会后，泰顺县领导张银贵、陈钷分别带队赴一线督查台风防御工作落实情况。

泰顺县召开防御13号台风“白海豚”工作部署会

张银贵指出，13号台风“白海豚”正面袭击概率大、风圈覆盖广、影响时间长，要清醒认识当前防台工作形势的复杂性、严峻性，按照“正面登陆、超强降雨、长时间影响”的极端情况，全面紧起来、快起来、动起来，把各项防御措施抓实抓细抓到位。张银贵强调，要保持高度警觉，立足最不利情形，完善各类应急预案，重点围绕特大暴雨、山洪地质灾害等次生风险，提前做好应对准备。要突出防御重点，加大全域巡查力度，加强高空构筑物、户外设施、在建工地等隐患排查，及时发现并消除各类风险隐患；尤其要把人员转移作为重中之重，刚性落实“应转尽转、应转快转、应转早转、安全返回”要求，紧盯地质灾害点、小流域山洪、城乡危旧房、在建工地等重点领域和清单外各类风险点，全面摸清底数，细化转移方案，确保转移坚决果断、过程安全有序、服务暖心周到。要严肃落实防台纪律，逐条落实上级防台指令，保持信息互通，坚持群防群治，及时报告工作动态，形成协同高效的落实闭环。

张银贵要求，当前防台工作进入最关键阶段，要坚决压实“县包镇、镇包村、村包户”包保责任，全员在岗、全程值守，主动下沉一线、冲锋在前，以工作的确定性应对台风的不确定性，全县联动共筑防汛防台的坚固防线。

会后，张银贵采取“四不两直”方式，深入司前畲族镇状元村、百丈镇洪秀村、筱村镇玉溪村的避灾安置点和文兴桥督导检查防汛工作落实情况。在各安置点，张银贵实地察看物资储备、环境卫生和住宿条件等情况，详细了解人员转移安排和安置点运行管理情况。他强调，要坚持以人的安全为中心，完善人员梯次转移方案，全面摸清需转移人员底数，对投亲靠友的村民逐一登记造册、实行动态跟踪，确保不漏一户、不落一人。要重心下移、力量下沉，严格对照“八张风险清单”加强隐患排查整治，聚焦地质灾害隐患点、危旧房、低洼地带等重点区域加密巡查频次，发现险情第一时间预警处置。要强化责任落实，走村入户动员、畅通指令传递、广泛宣传发动，合力筑牢防台安全屏障。

在文兴桥，张银贵实地查看防汛物资储备和应急设备前置情况，详细了解文物安全防护举措，强调要紧盯台风动态和雨情变化，精准研判风险形势，果断实施桥梁封闭管控，前置备足沙袋、水泵等防汛物资，加密桥体结构巡查频次，坚决做到风险管控到位、隐患清零到位，切实守护好历史文化遗产安全。

每到一处，张银贵都向坚守一线的基层干部表示慰问，勉励大家发扬连续作战精神，抓实落细各项防御举措，进一步做好自我防护，全力以赴筑牢防汛防台安全防线。

泰顺县委副书记、县长陈钷先后来到华能泰顺“未来之光”光伏共富产业项目升压站、泰顺石产业园对外交通工程北岭隧道施工点，详细了解工程进度和现场安全管控措施。他指出，台风临近，必须坚决杜绝麻痹思想和侥幸心理，对照“八张风险清单”，对高边坡、深基坑、临时工棚、大型设备等重点区域和关键设施开展全覆盖、无死角排查。施工单位要切实扛起主体责任，提前做好设备加固和人员撤离方案，确保台风期间工地安全、人员安全。

在三魁岚垅山塘水库、雪溪乡陈洋清病险山塘，陈钷实地察看水位库容及应急预案落实情况。他强调，山塘水库是汛期安全管控的重中之重，必须严格执行“病库限蓄、险库放空”刚性要求，加密巡查监测频次，科学调度库容，确保水利设施安全度汛。在雪溪乡中心小学避灾安置点，陈钷详细询问安置容量、物资储备和生活保障等情况。他强调，要全面摸清高风险区域需转移人员底数，建立动态台账，特别关注“一老一小”等特殊群体，确保避灾安置场所物资充足、管理规范、服务暖心。

期间，陈钷还先后察看了三魁镇薛宅桥等古廊桥及龟湖廊桥等新建木拱廊桥的防汛备汛情况。他强调，要加强协同联动，密切关注水情变化，预置抢险力量和物资，完善应急响应措施，确保文物安全和周边群众安全。同时，要适时根据响应等级关停景区景点，做好游客疏导劝离和预警信息发布工作，确保信息畅通、指挥高效，众志成城打好防御13号台风“白海豚”的硬仗。

泰顺县领导严炳宽、钟政添、王涛、夏盛群参加会议或督查。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵陈钷调度督导检查13号台风“白海豚”防御工作

记者：胡佳妮、郑鑫昳 摄影：孙斌、王光宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com