平阳县委县政府对台风“白海豚”防御应对工作进行再部署再落实

平阳发布 2026-08-09 19:09:47

8月7日，全市防御应对台风“白海豚”工作部署会议后，平阳县第一时间召开续会，对平阳县防汛防台工作进行再部署、再细化、再落实。

8月7日，全市防御应对台风“白海豚”工作部署会议后，平阳县第一时间召开续会，对平阳县防汛防台工作进行再部署、再细化、再落实。平阳县委书记孟晓斌在会上强调，要全面贯彻落实上级部署要求，牢牢把握“人民至上、生命至上”核心原则，牢固树立“四个宁可”理念，落实落细科学梯次防御，确保实现“一个目标”、坚决守牢“三条底线”，切实维护人民群众生命财产安全。平阳县委副书记、县长陈桂雷，平阳县领导李阳阳、洪志亮等参加会议。

会议指出，当前防汛防台形势严峻复杂，平阳县上下必须立足最不利情况，做好台风正面袭击、极端暴雨、突发险情的充分准备，坚决摒弃麻痹思想、侥幸心理和松懈心态，全面激活防汛防台指挥体系，迅速切换至迎战应急状态，以最坚决的态度、最果断的举措、最严实的作风，不折不扣落实各项防御措施，坚决打赢防汛防台硬仗。

会议强调，要把人员转移工作作为当前的重中之重，严格执行“1106”防汛防台工作机制，依托人员转移工作专班统筹推进，对照“10必转”标准开展全覆盖、无死角排查，精准摸清重点转移人员；要紧盯转移人员、转移过程、安置场所、转移责任人、返回过程、返回房屋六大安全关键环节，筑牢安全防线；要坚持分级分类、精准施策，科学落实人员梯次转移方案，有序推进老旧房屋、地质灾害隐患点、沿海低洼地带等危险区域群众转移工作；要精细化做好安置点服务保障，妥善满足安置群众基本生活需求，让群众安心避险、安全度汛。要全面排查各类风险隐患，紧盯地质灾害隐患点、低洼易涝区、老旧房屋等关键领域和薄弱环节，开展拉网式、地毯式隐患排查，坚决做到不留死角、不漏盲区，从源头杜绝台风次生灾害发生。

会议要求，要全面压实各方责任，构建全域联动、齐抓共管工作格局。要严格落实各级干部进岗到位、下沉一线工作要求，推动责任、人员、力量、物资全方位下沉；要前置抢险救援队伍、防汛物资设备，备足备齐应急物资，随时待命处置突发险情；要强化督导检查，常态化开展防台工作督导，及时排查整改履职漏洞；要强化宣传发动，广泛普及防台避险知识，发动群众主动配合防御工作，凝聚全县上下联防联控、群防群控的强大合力，全力打赢台风“白海豚”防御攻坚战。

来 源：平阳发布

原标题： 县委县政府对台风“白海豚”防御应对工作进行再部署再落实

记者：张炜

本文转自：温州新闻网 66wz.com