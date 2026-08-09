洞头区委区政府对13号台风“白海豚”防御工作进行再部署

洞头发布 2026-08-09 19:09:47

8月7日，洞头区委区政府召开全区防御应对第13号台风“白海豚”工作视频部署会议，对洞头区防汛防台工作再动员、再细化、再部署。

8月7日，洞头区委区政府召开全区防御应对第13号台风“白海豚”工作视频部署会议，对洞头区防汛防台工作再动员、再细化、再部署。洞头区委书记何莉平强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实省、市部署要求，牢固树立“四个宁可”理念，以“时时放心不下”的责任感和“事事落实到位”的执行力，落实落细科学梯次防御，确保实现“一个目标”、坚决守牢“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

会议视频连线了各街道（乡镇），听取防汛防台措施落实情况，并对当前防汛防台工作进行重点部署。

何莉平指出，当前，台风“白海豚”已明确影响我区，防御形势严峻、不容任何闪失。全区上下要提高政治站位，筑牢思想防线，按照台风正面登陆、特大暴雨、长时间影响等极端情况来做好最充分的准备，坚持“一个目标”、守住“三条底线”，围绕“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”18个字打法，做好顶格防御，打足提前量，抓细抓实防台各项工作，坚决打赢台风防御攻坚战。

何莉平强调，指挥体系要迅速贯通，做到外业力量充足，内业工作精准，确保政令畅通、执行有力，切实提升“岛自为战、乡自为战、村自为战”能力。人员转移要“一对一”包保，严格落实“三提前”“三必须”“快转慢回”要求，确保重点区域群众转移到位。避灾安置场所要标准化管理，备足安置点生活物资，配齐服务管理人员，以暖心服务换安心避险。重点领域要加强管控，聚焦港口、沙滩岙口、临崖临边、危化企业、矿山、无人岛等重点区域以及养老院、医院等人员密集场所，开展动态隐患排查，及时落实各项防御措施。防风加固要拉网式强化，全面排查电力设施、港口集装箱、在建工地围挡、脚手架、户外广告牌等易受风损设施，及时加固紧固、拆除隐患构件。防洪排涝要前置准备，加大水库库容调控力度，做好易涝点和地下空间排水防涝，落实箱变等电力设施防水工作。“五停”应急体系要及时响应，提前研判极端场景下的应对措施，保障应急通讯，完善交通管制预案，统筹应急救援力量。人员下沉和信息宣传要全面动员，强化干部力量下沉一线，通过“两直一白”的方式多渠道滚动发布台风动态和避险提示，发动群众做好自我防范，形成全社会共同参与防汛防台的浓厚氛围。

来 源：洞头发布

原标题： 区委区政府对13号台风“白海豚”防御工作进行再部署

记者：林锐 陈超凡

本文转自：温州新闻网 66wz.com