永嘉发布 2026-08-09 19:09:48

8月7日，在全市防御应对第13号台风“白海豚”工作部署会结束后，永嘉县委书记吴呈钱主持召开续会，进一步细化防御应对措施，推动重点工作迅速落地。

8月7日，在全市防御应对第13号台风“白海豚”工作部署会结束后，永嘉县委书记吴呈钱主持召开续会，进一步细化防御应对措施，推动重点工作迅速落地。永嘉县领导钟方成、陈博、过叶波参加会议。

吴呈钱指出，台风“白海豚”来势汹汹，未来几天永嘉县将全面经受风、雨、潮考验。永嘉县上下要提高政治站位、打起十二分精神，立足“台风正面登陆、特大暴雨、长时间影响”等最不利情形，全力以赴、严阵以待、迅速行动，把各类风险预估充分，把各项措施落实到位，织密筑牢台风安全防线。

吴呈钱强调，要起底清零风险隐患，对照“8+1风险清单”，细化防御方案和任务清单，上下联动、齐抓共管、查漏补缺，全面加强小流域山洪、地质灾害、城市内涝、山塘水库等风险管控，对发现的问题实行清单化管理、闭环式整改。要备齐物资做足准备，对现有救援力量、设施装备开展再检查、再调试，提前配齐配强应急救援队伍，及时补充前期消耗的防汛物资，进一步提升“镇自为战、村自为战”能力水平。要快速响应坚决转移，坚决果断、精细有序做好人员转移，细化老弱病幼重点人群转移避险措施，强化避灾安置场所安全管理，全力保障群众安全。要下沉一线压实责任，县四套班子领导到包联乡镇检查督导、协调工作，进一步激活基层应急小单元，确保防汛防台责任到位、人员到位、措施到位。要加强宣传汇聚合力，做好宣传引导，增强群众自我防护意识，进一步凝聚全社会防汛防台合力，共同打好台风“白海豚”防御仗。

永嘉县委副书记、县长钟方成要求，各地各部门要在思想上高度重视，始终坚持人民至上、生命至上，杜绝麻痹思想、经验主义，抢抓台风影响前的关键窗口期，科学统筹、周密部署、迅速行动，严之又严做好风险排查、人员避险、应急准备各项工作，全力保障人民群众生命财产安全。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉召开防御应对第13号台风“白海豚”工作部署会

记者 厉定武 范海国

本文转自：温州新闻网 66wz.com