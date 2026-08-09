永嘉县委书记吴呈钱检查督导13号台风“白海豚”防御工作

永嘉发布 2026-08-09 19:09:48

8月8日，永嘉县委书记吴呈钱到岩头、枫林、大若岩、碧莲、巽宅、金溪等地检查督导13号台风“白海豚”防御工作。

8 月 8 日，永嘉县委书记吴呈钱到岩头、枫林、大若岩、碧莲、巽宅、金溪等地检查督导 13号台风“白海豚”防御工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，紧盯重点区域、关键环节，以最实举措落细各项防御措施，全力保障人民群众生命财产安全。永嘉县领导黄益文、陈立新、陈炎冀分别参加检查督导。

在岩头镇下日川村和枫林镇兆潭村，吴呈钱一行采取不打招呼、直奔现场的方式，检查开放水域和旅游景区安全管控措施落实情况。他指出，要加强开放水域、旅游景区、网红景点的常态化巡逻值守，坚决杜绝游客在台风天进入危险区域或开展露营、桨板、垂钓、野泳等危险行为，严防意外发生。同时，要通过 “人防 + 技防 + 物防”，利用无人机、扩音设备循环播放台风预警，提醒游客有关安全注意事项，提升游客的安全意识。

“转移预案怎么安排的？这里能安置多少人，准备了哪些应急物资？”吴呈钱一行先后来到大若岩镇榴湾村、碧莲镇碧莲中学、巽宅镇巽宅小学、金溪镇县职业中学金溪校区等临时避灾安置点，详细了解食宿保障、应急物资储备、安全值守等情况，仔细询问转移人员投亲靠友、集中安置、扩面转移的预案，以及群众转移路线规划等细节，叮嘱相关负责人用心用情做好安置点管理服务工作，落实老弱病残“一对一”帮扶措施，加强医疗卫生保障，配齐配全饮用水、被褥等生活物资和应急救援器材，认真做好避灾安置场所的安全管理，让转移群众住得安心、舒心、放心。

在大若岩镇底岙坑水库和巽宅镇金溪水库，吴呈钱一行 详细了解水库的水位、库容、泄洪设施等运行情况 ， 实地巡查水库坝体、溢洪道、排水沟渠等设施 。他强调，要时刻紧盯雨情水情变化，加密监测预警频次，严格落实 24 小时值班和领导带班制度，确保信息传递及时、处置高效。要强化水库安全隐患排查整治，杜绝外来人员进入库区，扎实开展坝体、溢洪道等重点部位全面体检，及时消除安全隐患，确保水库安全运行。

来 源：永嘉发布

原标题： 吴呈钱检查督导13号台风“白海豚”防御工作

记者 历定武

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