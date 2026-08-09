永嘉发布 2026-08-09 19:09:48

8月8日，永嘉县召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会。

8 月 8日，永嘉县召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会，市委常委、宣传部部长王彩莲，市人大常委会副主任白洪楞到会指导，永嘉县委书记吴呈钱讲话，永嘉县委副书记、县长钟方成主持会议，永嘉县领导黄金锡、周旭丹、陈博、过叶波、金京明、林孟闯等参加会议。

会议听取台风发展趋势和气象分析汇报，视频连线桥下镇、岩头镇、沙头镇、枫林镇、岩坦镇、鹤盛镇、东城街道、云岭乡等乡镇街道听取防台措施落实和人员转移等情况。

王彩莲强调，要把人民生命安全放在首位，根据雨情汛情变化和预警信息，适时扩大转移覆盖范围，坚决果断转移临水临崖、地质灾害隐患点、低洼地带等危险区域群众，刚性落实 “应转尽转、应转快转、应转早转、安全返回”要求，确保不漏一户、不落一人。要强化水域安全管控，压实乡镇村社网格责任，常态化开展巡查劝导，规范水上经营主体管理，及时制止野泳、私自下水、违规水上运动等危险行为，更新增设安全警示牌、隔离防护设施，闭环整治各类水域安全隐患。要广泛宣传引导，多渠道、高频次发布台风信息，引导广大群众和游客增强自我防范意识。

白洪楞强调，要在思想上真重视，深刻认清本次防台工作的复杂性和严峻性，克服麻痹思想、侥幸心理，切实把思想统一到省市部署上来，以 “时时放心不下”的责任感抓好台风防御各项工作，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。要在行动上抓落实，聚焦避灾安置点、山塘水库、小流域山洪、地质灾害点等重点区域，加密巡查频次，补齐防控短板，细化完善预案方案，千方百计做好安全防范。要在转移上更果断，提前组织受威胁群众转移避险，同步做好安置点服务保障工作，切实做到转移工作全链条闭环、全过程安全。

吴呈钱强调，要动态排查补缺短板，按照 “沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”要求，坚决落实“五停”措施，深入开展拉网式排查，做到即查即改、动态清零，确保不留死角、不漏盲区。要突出重点实时监测，高效运行“ 1833 ”联合指挥体系，做好动态监测，做到顶格防御，科学精准调度，坚决果断做好危险区域人员转移。要全面加强宣传动员，强化警示教育，及时发布风情雨情水情及防灾避险信息，形成全民知晓、主动避险、互助共防的浓厚氛围。要严明工作纪律，以过硬作风压实责任，坚决筑牢严密防线。

钟方成强调，要下定决心，把人员转移作为重中之重，做到态度坚决果断、转移迅速有序，确保转移全程全员安全。要巩固打法，激活基层应急小单元作战体系，提升 “乡自为战、村自为战”防汛防台能力水平。要强化保障，做好应急抢险各项准备，调试备齐物资装备，确保关键时刻拉得出、用得上。要压实责任，强化统筹协调和上下联动，严格落实包保责任制和值班值守，形成上下贯通工作合力。

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原标题： 永嘉召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会

记者 厉定武 范海国

本文转自：温州新闻网 66wz.com