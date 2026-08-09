苍南县委县政府召开防御应对13号台风“白海豚”工作部署会

苍南发布 2026-08-09 19:09:49

8月8日上午，在省市防台视频调度会议结束后，苍南县立即召开续会，对防台防汛工作进行再强调、再部署。

8月8日上午，在省市防台视频调度会议结束后，苍南县立即召开续会，对防台防汛工作进行再强调、再部署。会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，严格按照省市部署要求，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，把人员转移作为重中之重，全面排查风险隐患，众志成城打好防御台风主动仗，全力守护人民群众生命财产安全。市人大常委会副主任张洪国、李坚，苍南县委书记张本锋，苍南县领导周建强等参加会议。

张洪国在讲话中强调，台风就是命令，防台就是责任。苍南县上下要把防御台风“白海豚”作为当前最紧迫的任务，把防汛防台各项部署不折不扣落实、落细、落到位。思想上要做正面袭击的最坏打算，要按照省市县的统一部署，立足最不利的情况，做好最充分的准备，确保万无一失。工作上要抓住细节、查补漏洞，针对沿海、山区不同特点，精准补齐防控漏洞。责任上要压紧压实，特别是人员转移等关键环节，要明确每个点位、每个环节的具体责任人，做到心中有数、手中有策。要以严之又严的作风和细之又细的举措，全力打好今年防台第二场硬仗，切实守护人民群众生命财产安全。

张本锋指出，人员转移是当前工作的重中之重，要严格落实“应转尽转、应转快转、应转早转”要求，对不兜底的人员坚决果断转移，确保不漏一人、不落一户。各乡镇要细致做好转移方案，实行专班负责，确保转移过程安全有序。全县机关干部要按照包联机制下沉乡镇，充实基层防台力量。要对照风险清单全面排查，重点抓好海上船只管控、沿海巡逻巡查、城镇防涝排涝、公路交通管制和河网水库科学调度等工作。各乡镇要结合辖区实际，对避灾场所、卫星电话、发电机等物资设备逐一检查确认，确保应急准备充分可靠。宣传部门要迅速切换宣传重心，将舆论引导聚焦防台工作，提升群众防灾警觉意识，营造全民防台浓厚氛围。

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原标题： 县委县政府召开防御应对13号台风“白海豚”工作部署会

记者/吴银林 摄影/张勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com