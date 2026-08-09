苍南发布 2026-08-09 19:09:49

8月9日上午，在省市防台视频调度会议结束后，苍南县第一时间召开续会，以视频形式连线各乡镇，严格对照省市部署要求，对苍南县防汛防台工作进行再部署再强调再落实。

8月9日上午，在省市防台视频调度会议结束后，苍南县第一时间召开续会，以视频形式连线各乡镇，严格对照省市部署要求，对苍南县防汛防台工作进行再部署再强调再落实。市人大常委会副主任张洪国、李坚，苍南县委书记张本锋，苍南县委副书记周建强等参加会议。

张洪国强调，当前台风持续逼近、路径逐步明确，傍晚时段将对苍南造成重点影响，防台工作已进入关键攻坚阶段。苍南县沿海乡镇要坚决摒弃松懈思想，全面补齐防控漏洞，强化前沿一线管控。要优化布设沿海可视观测点位，常态化开展定点值守巡查，精准掌握岸线人员动态，实现风险早发现、早处置、早管控。要紧盯傍晚台风登陆关键窗口期，严格落实岸线全域管控，严禁群众下海、靠近临水危险区域，重点劝导外来游客、围观拍照人员远离海岸危险地带。同时，持续抓实渔船常态化管控工作，闭环落实各项海上防控举措，全方位织密沿海防台安全防线。

张本锋强调，苍南县上下要以最严标准、最实举措抓实抓细各项防台工作，要聚焦人员转移管控核心，抓实转移人员安置服务与防回流工作，重点排查沿海、高山迎风面房屋等薄弱点位，全面整治兜底不到位隐患，确保危险区域人员全部转移到位、不留盲区死角。要严守沿海重点区域防线，针对码头、沙滩、临崖岸线等风险点位，全面拉设警戒围挡，常态化开展全域巡逻巡查，发挥村居网格员、志愿者巡查作用，用好广播宣传、现场劝导等方式，严防人员滞留、靠近危险区域。要持续绷紧防台思想之弦，始终保持高度警惕，立足台风长时间影响的严峻形势，抓实全时段防御工作，持续细化部署、压实责任链条，不折不扣落实各项防台举措，全力打赢台风防御攻坚战。

来 源：苍南发布

原标题： 苍南县对13号台风“白海豚”防御应对工作进行再部署

记者/徐舒婷 摄影/张勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com