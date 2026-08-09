潮新闻 2026-08-09 18:59:00

此次台风为何有如此强的风雨？有哪些特点？后续走势如何？

8月9日，记者从浙江省气象台获悉，今年第13号台风“白海豚”（强台风级）的中心已于今天（9日）17点30分前后在浙江省台州玉环市坎门街道沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有14级（42米/秒），中心最低气压为945百帕。

此次台风为何有如此强的风雨？有哪些特点？后续走势如何？“这个台风是能登陆我国的台风中生成距离最远的一个台风。”浙江省气象台首席预报员傅良开门见山地指出了本次台风的首要特点。

他解释，第13号台风“白海豚”生成地在日界线附近，根据我国有记录以来的情况，这种远洋生成的台风，多数会早早转向西北，最终趋向日本或其他区域。但这次形势截然不同，整个副热带高压异常强盛，牢牢压制住北上的通道，台风没有机会往北走，只能沿着副高南侧的引导气流，一路西行，笔直地朝我国奔来。

超远距离的跋涉对台风强度是把“双刃剑”。“有利的一面是，台风行进路径上的海温区基本都是高海温区，这是持续的能量补充。同时，它还可以从南部的热带辐合带和季风雨带里不断获取水汽。”傅良分析。

然而，超长路程也带来隐忧，“因为行进路程非常长，容易有干空气卷入，这会导致结构变得分散，强度相应减弱。”傅良补充。正是在有利与不利条件的反复拉扯下，台风的强度一直在动态变化中。这种复杂局面，加上周边可能生成的新台风的影响，气象部门的预判挑战很大。

正因为影响因子繁多，数值预报模式也常常出现分歧。傅良坦言，台风的路径对环境场高度敏感，“比如到了东海，副高断裂的时间如果早半天或晚半天，按台风的行进速度推算，登陆点可能就会相差一两百公里，所以很难做出精准判断。”为此，气象部门发布了概率预报和聚类分析路径。

“台风登陆之后，不是说危险结束了，而是我们一场硬仗的开始。”傅良强调，登陆后台风将继续向西偏北方向移动，大致穿过台州，经金华、丽水一带出境，预计在浙江省境内滞留时间长达15至20小时。

但即便台风中心移出浙江，影响远未终结。“它只是中心点过境，整个台风环流本身并没有过境。”傅良解释，即使台风中心到达安徽境内，浙江依然受其庞大的环流和外围气流影响，局地仍可能出现强降水。预计要到11日之后，影响才会明显减弱。

出浙江后，预计台风将在江西、安徽交界处一带减速，后期可能向西或西北方向移动。“影响范围可能会比较广，包括湖北、河北，甚至山东和北京都可能受到波及。台风不一定会经过，但外围影响会到达这些地区。”傅良介绍。

浙江省应急管理厅办公室副主任楼卿磊提醒，台风登陆不等于风险解除，后续台风中心还是会横贯全省。除了登陆地台州、温州及附近地区外，后续金华、丽水、衢州、杭州这些地方的群众还是需要留意当地政府发布的权威信息。

此外，考虑地质灾害的滞后性，“白海豚”的持续影响可能还会持续大概12乃至于24小时。在避灾安置点的群众，请耐心在避灾之点度过这段时间。大家外出时也要注意高空坠物、路面积水等情况。

来 源：潮新闻

原标题： 台风“白海豚”在台州玉环登陆 预计省内滞留时间或超15小时

记者 汪雨晨 孙婧宜 通讯员 徐铖

本文转自：温州新闻网 66wz.com