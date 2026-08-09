龙港发布 2026-08-09 19:09:49

8月7日，龙港市防御应对13号台风“白海豚”工作动员部署会召开，全面贯彻落实省、温州市工作要求，对台风防御应对工作进行再强调、再部署

8月7日，龙港市防御应对13号台风“白海豚”工作动员部署会召开，全面贯彻落实省、温州市工作要求，对台风防御应对工作进行再强调、再部署，动员龙港市上下立刻进入实战状态，拿出硬担当硬举措坚决打赢这场防台硬仗。龙港市委书记林海涵讲话，龙港市委副书记、市长叶鑫俊部署工作。

会上，龙港市气象局汇报13号台风“白海豚”发展动态预测情况；龙港市防指办汇报13号台风“白海豚”防御应对总体工作情况；相关市直单位汇报防汛防台工作开展情况及下步措施。

会议指出，台风“白海豚”具有“强、大、长、慢”特点，将对我市造成大风、强降雨等影响。全市上下要树立“一个目标、四个宁可、三个不怕”理念，落实“18字”防台打法和“四个到位”要求，强化底线思维、极限思维，坚决克服麻痹思想和松劲心态，努力在防汛防台方面交出一份令人民群众满意的答卷。

会议强调，要精准有序组织人员转移，按照“应转尽转、应转早转、应转快转”要求，开展“四扫五包”清零行动，精准锁定应转移人员，做到“不漏一户、不落一人”。要全面清零风险隐患，紧盯海上风险、强降雨风险、市政管理风险、安全生产风险，列出问题清单、责任清单，闭环整改到位，坚决守牢安全底线。要压紧压实工作责任，高效运行“1833”联合指挥体系，严格落实24小时值班值守和领导带班制度，提前备足应急物资、整备抢险救援队伍，确保责任到点、责任到岗、责任到人。

会议以视频形式开至各社区联合党委，龙港市领导苏立盛、李青、侯必仲等分别在相关分会场参加会议。

来 源：龙港发布

原标题： 全市防御应对13号台风“白海豚”工作动员部署会召开

记者/邓雨薇 方崇杰 摄影/方崇杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com