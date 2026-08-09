龙港市领导奔赴一线督查防汛防台工作

龙港发布 2026-08-09 19:09:00

8月8日下午，龙港市委书记林海涵，龙港市委副书记、市长叶鑫俊奔赴一线督查防汛防台工作，强调要牢固树立“四个宁可”理念，落实落细“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”和“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”工作要求，确保实现“一个目标”、守住“三条底线”，全力守护人民群众的生命财产安全。

8月8日下午，龙港市委书记林海涵，龙港市委副书记、市长叶鑫俊奔赴一线督查防汛防台工作，强调要牢固树立“四个宁可”理念，落实落细“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”和“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”工作要求，确保实现“一个目标”、守住“三条底线”，全力守护人民群众的生命财产安全。龙港市领导钱旭文、黄振国、夏天舒、郑永久、肖达统等参加督查。

“可以容纳多少名避灾群众？”“应急物资准备到位没有？”林海涵来到龙港三中避灾安置点，与负责人交流，详细了解避灾群众容纳规模、应急物资储备、日常管理服务情况。林海涵强调，要全方位做好安置保障工作，配齐配足生活物资，保障避灾群众基本生活需求，确保安置点运行有序、管理规范。同时，要丰富安置期间文体活动载体，贴心做好群众心理疏导、生活照料等暖心服务，让避灾群众安心、舒心、放心。

在双桂里老人临时过渡房，林海涵详细了解重点人群转移情况。林海涵强调，要有序组织人员转移工作，按照“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”要求，细化完善转移安置全流程，做到预警有响应、转移有路线、安置有地点、管理有专人，确保“不漏一户、不落一人”。

林海涵还走访部分特殊场所，了解防汛防台工作准备情况。林海涵强调，要始终保持高度警醒，紧盯薄弱环节和重点部位，按照“早动、快动、小动”，常态化开展隐患动态排查整治，从源头上防范化解安全风险。要夯实应急保障能力，配齐“三大件”“五小件”，统筹整合专业救援队伍、民间救援力量等各类应急资源，确保关键时刻队伍拉得出、冲得上、打得赢。要严格落实防台责任，高效运行“1833”联合指挥体系，严格落实24小时值班值守和领导带班制度，做到守土有责、守土尽责。

在龙港市职业中等专业学校避灾安置点，叶鑫俊与现场工作人员、安置群众交流，实地督查安置点硬件配套、物资储备、群众转移接纳等工作落实情况。他强调，避灾安置点服务工作是人员安全转移的重要环节，必须高度重视，马虎不得。要做到规范化、精细化，切实保障生活物资，以极限思维、底线思维配齐应急装备，用心用情打造暖心安心的防汛防台“避风港”。

叶鑫俊走访舥艚渔港码头及市海防联勤中心，详细听取渔船归港避风、渔民撤离上岸、港区闭环管控等工作汇报。他强调，要严格落实“定人联船”“逐船确认”工作机制，加密渔港岸线巡查频次，确保所有渔船应归尽归、渔民全员上岸避险，坚决守牢沿海防汛防台安全底线。

叶鑫俊还来到老陡门社区桂泉路风险防范区，详细核查区域隐患管控、人员转移预案等落实情况。他强调，要聚焦地质灾害点位、切坡建房、高陡边坡、低洼区域等重点部位，开展全方位拉网式隐患排查，切实把风险隐患化解在萌芽状态。要持续细化人员转移应急预案，明确转移清单、疏散路线和责任人员，积极开展防汛宣传引导，提升群众防灾避险、自救互救能力，全面构筑群防群治、联防联控的坚固防线。

来 源：龙港发布

原标题： 市领导奔赴一线督查防汛防台工作

记者/邓雨薇 方崇杰 谢秀长 王振党 摄影/王晓莉 谢秀长

本文转自：温州新闻网 66wz.com