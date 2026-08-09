温州大典 2026-08-09 19:09:41

明清时期，温州的民间力量通过建立“义仓”的方式，丰年积谷，荒年散粮，让百姓在饥荒之年也能有一口饭吃。

盛夏的温州，街头巷尾总能看到免费供应伏茶的摊点，为来往行人和户外劳动者送去一杯清凉。这杯茶里泡着的，是温州人数百年来不曾中断的“乐善好施”。

明清时期，温州的民间力量通过建立“义仓”的方式，丰年积谷，荒年散粮，让百姓在饥荒之年也能有一口饭吃。

官民共建米业义仓

古代农业收成全凭天时，若是遭遇旱涝灾害，便容易出现粮价飞涨、饿殍遍野的现象。清代孙同元、徐希勉所著的《永嘉闻见录补遗》有记载，温州曾陆续建有“盈余仓”、“预备仓”、新旧“社仓”及“义仓”等，“所以备荒歉、资急需，正不厌其多也”，以备不时之需。

清光绪《永嘉县志》记载，咸丰三年（1854），温州遭遇偏灾，导致“城乡绝粮旬日，饥民夺食”。此前，“府有永丰仓、盐义仓，县有永余仓、预备仓、社仓，又有广丰三仓、预备东仓、县义仓、平定仓等名，仓计九所，粟有十数万石”，但多年失修，早已倒塌废弃，仓中粮食也空虚殆尽。

光绪《永嘉县志》清光绪八年刻本，温州市图书馆藏。

于是在第二年，府学教授金衍宗倡议各米行商人捐资修建“米业义仓”。米业义仓建在府学明伦堂的右侧偏旁，共有仓房21间，每间可储存稻谷五百石。义仓“责成绅富选董经理，勿涉胥吏之手”，也就是挑选当地士绅富户管理，不让衙门差役插手。

光绪元年（1875），县丞张卓人在施水寮利用旧基创建了“米业副义仓”，有仓房16间、砻房6间等。根据张卓人《温州米业副义仓碑记略》记载，城厢的米铺按规模分为上、中、下三等，每日定额捐钱；从乐清、瑞安、平阳三县运米入城的商贩，也要按“每篰抽钱十文，每箩六文”的标准抽取善款，专门用于买谷入仓。从同治四年（1865年）秋至十二年（1873年）冬季，累计储谷达七千三百五十石。

碑记中还记录了出纳条规，“每年出陈，以三千石为率”，即每年将陈粮出粜三千石，再购入新粮补充，使仓储始终保持新鲜与充足。

李孟奇捐谷万石

明清时期，温州的慈善事业有团体的“众人拾柴火焰高”，也有“好义如嗜欲”的个人担当。明代王直在《赠李孟奇序》中记载了瑞安富人李孟奇广行善举的事迹。

《赠李孟奇序》收录在王直《抑庵文集》，图源网络。

明英宗正统三年（1438），温州地区发生严重旱灾，农民颗粒无收。李孟奇“出谷二千石，助有司赈民，且为筑义仓贮之”。他打开自家谷仓，将粮食交予官府统一调度，并捐资修建义仓专门储粮。为接济逃荒的流民，他还特地铸造了一口大铁镬，派人在陇头日夜煮粥，派发给千余灾民。

李孟奇的义举远不止于此。《赠李孟奇序》记载，永嘉县曾有五百七十余户百姓遭遇饥荒，他“出谷一千石、白金一百三十两赈之”；乡邻家境贫寒、无力安葬亲人，他“又出谷千石、布百匹以与之”。此外，他开垦义冢，为无地贫民提供安葬之所；出资修建“郡治廨舍及瑞安县后堂、儒学尊经阁及两廊庑，东安驿仪门、平阳县水利斗门及诸桥梁道路，浮屠老子之殿堂门庑前后”等。弘治《温州府志》总结他“前后所出谷万有余石、白金千有余两”。

弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏。

李孟奇的义举深得民心，也引起朝堂关注。瑞安知县钟沔将他的善行上报后，朝廷专门派遣使者持玺书，赐予羊酒，特旌其为“义民”，并在他家门口悬挂“义门”匾额以示褒奖。王直在《赠李孟奇序》中感叹：“今天下之人，以出谷赈饥而蒙旌褒者众矣，然未有如孟奇之多而又数数然者。” 天下因捐粮受到表彰的人很多，但像他这样捐得多且频繁的，绝无仅有。李孟奇并非一时兴起或有所图谋，而是真正“乐于此而不厌”，是发自内心的好义之人。

来 源：温州大典

原标题： 温州人的慈善，早已写进明清义仓中

本文转自：温州新闻网 66wz.com