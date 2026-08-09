瓯海区委书记刘云峰督查防汛防台工作

瓯海发布 2026-08-09 23:43:00

8月9日，瓯海区委书记刘云峰带队督查防汛防台工作。

8月9日，瓯海区委书记刘云峰带队督查防汛防台工作。他强调，要压紧压实各级防控责任，抓好防汛防洪各项工作，牢牢守住安全度汛底线，坚决打好防汛防台大仗硬仗主动仗，全力保障人民群众生命财产安全。瓯海区领导邵建乐、寿宇飞、王世昌、林国锋参加督查。

为确保铁路运输安全和旅客出行安全，铁路部门对部分列车采取临时停运措施。在铁路温州南站，刘云峰一行实地走访东西站房，细致查看进出站通廊、旅客之家等区域，详细了解台风防御工作落实情况。刘云峰指出，要进一步排查可能存在的积水等隐患风险，及时做好防汛物资准备、重点区域加固维护，确保排水系统畅通运行，筑牢车站安全防线。要密切对接铁路部门列车停运和开行动态，把车次变动信息及时传送给旅客，确保旅客安全。检查中，刘云峰与旅客交流，询问了解停运信息接收、后续行程安置有无困难等情况，叮嘱相关单位做实做细暖心服务，对有需要的旅客做好临时安置转移，统筹用好站内“旅客之家”、就近避灾安置点等资源，主动靠前帮扶，以贴心服务温暖群众。

来到温州中学附属初中、温州市未来小学教育集团龙霞校区，刘云峰一行督查避灾安置点人员转移安置情况。现场，刘云峰向工作人员询问并实地查看群众生活保障、物资供给、健康防护等工作落实情况。“还住得惯吗？有需要可以和工作人员讲。”刘云峰还与安置人员交谈，并安抚大家：“既然来了，就安安心心待着，等风雨过了再平平安安回家。”他强调，要健全安置点管理制度，足额配齐生活物资、常用药品和应急设备，用心用情做好安置保障工作；要做好转移群众情绪安抚工作，畅通诉求反馈渠道，优化便民暖心服务，全力为转移群众提供安全、舒适、暖心的安置环境，确保转移群众安心避险、放心安置，成为群众信得过的“避风港”。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰督查防汛防台工作

记者：庄苗苗 徐津镭 黄冰娥 许凯光

本文转自：温州新闻网 66wz.com