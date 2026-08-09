永嘉发布 2026-08-09 23:44:00

8月9日，永嘉县召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会，认真落实全省、全市防台工作视频调度会部署要求，对永嘉县防汛防台工作再部署、再压实。

8月9日，永嘉县召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会，认真落实全省、全市防台工作视频调度会部署要求，对永嘉县防汛防台工作再部署、再压实。市委常委、宣传部部长王彩莲，市人大常委会副主任白洪楞到会指导，永嘉县委书记吴呈钱讲话，永嘉县领导钟方成、黄金锡、周旭丹、陈博、过叶波、金京明、林孟闯等参加会议。

吴呈钱指出，台风“白海豚”强风暴雨范围广、影响时间长，防御应对工作已经到了决战决胜的最关键阶段，各地各部门要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，树牢“一个目标、四个宁可”理念，落实“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”要求，压紧压实各方责任，全力抓实防御举措，全方位筑牢防台防汛安全屏障。

吴呈钱强调，要紧盯重点除隐患，聚焦养老院、危旧房、山塘水库、公路桥隧等点位，加密巡查频次、强化动态管控，对风险不可控区域群众果断转移，同步做优避灾安置点后勤保障与暖心服务。要细化举措强管控，针对高空坠物、低洼易涝、地下空间，严密防范强风暴雨和积水倒灌，全面落实沙袋封堵、挡水围挡、排水疏通等前置防护措施，严格做好积水防漏电、防触电安全管控。要高效统筹抓调度，高效运行“1833”联合指挥体系，加强监测预警，动态研判雨情、水情、风情，精准划分风险等级，及时更新风险清单，多渠道开展精准预警推送，有效做好社会面管控，进一步实施“五停”工作，该停下的坚决停下来，让社会面静下来。要持续加强社会面宣传引导，高频推送台风预警、避险常识、转移路线、安置点位等实用信息，引导全社会主动配合防御部署，凝聚防汛防台强大合力。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉调度台风“白海豚”防御应对工作

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com