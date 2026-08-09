文成县召开台风“白海豚”防御工作视频调度会

文成发布 2026-08-09 23:45:00

8月9日晚，文成县召开台风“白海豚”防御工作视频调度会议，视频连线各乡镇，实时研判台风动态，对文成县下一阶段台风防御工作进行再部署再落实。

当前，台风“白海豚”已正式登陆，风雨影响持续加剧，文成县防汛防台工作进入最关键、最严峻阶段。8月9日晚，文成县召开台风“白海豚”防御工作视频调度会议，视频连线各乡镇，实时研判台风动态，对文成县下一阶段台风防御工作进行再部署再落实。文成县委书记罗招政出席会议并讲话。文成县委副书记、县长杨德听，文成县领导张呈念、范学序、赵嵘、郑宁等参加。

会议指出，此次台风“白海豚”将正面影响文成县全域，文成县防汛防台形势异常严峻复杂。文成县上下必须彻底摒弃侥幸心理，紧绷防汛安全之弦，迅速进入战斗岗位保持迎战状态，严格按照台风正面过境、全域受影响的最严峻形势，落实落细各项防御举措，坚决守住人民群众生命财产安全底线。

会议强调，要优化人员转移方案，坚持“人民至上、生命至上”原则，动态开展人员转移研判会商，引导新增危险区域群众就近转移避险，确保转移群众妥善安置。要强化全域静默宣传，通过高音应急广播、微信短信等联动方式，全方位、全覆盖推送台风预警、安全避险须知等信息，营造全民防台、科学避险的良好氛围。要做好自身安全防护，一线干部既要守护群众平安，也要保障自身安全，以最佳状态坚守防台一线、履职尽责。要发动全部备勤力量，六个片区抢险救援备勤力量火速驰援、迅速到位，确保险情就近响应、力量就近投送，全方位织密防灾抢险安全网。要加密雨情预测预警，气象、水利部门联动跟踪降雨变化，紧盯全县山塘水库运行状态，实时监测库水位、入库流量，牢牢守住水利工程安全底线。

来 源：文成发布

原标题： 我县召开台风“白海豚”防御工作视频调度会

记者：赵鹏鹏 魏为强

本文转自：温州新闻网 66wz.com