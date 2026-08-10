温州交运 2026-08-10 08:27:00

8月10日10时起，除山区、临水临崖、跨县域等线路外，市本级城区公交线路将陆续恢复运营（具体恢复线路视风情雨情及道路通行情况等条件确定）。

为统筹做好台风后市民群众基本出行保障，根据上级相关部门要求，8月10日10时起，除山区、临水临崖、跨县域等线路外，市本级城区公交线路将陆续恢复运营（具体恢复线路视风情雨情及道路通行情况等条件确定）。

具体线路可查看“畅行温州”APP或微信小程序中的“实时公交”，也可拨打交运服务热线96035咨询。

特此通告。

来 源：温州交运

原标题： 城区公交线路陆续恢复运营

本文转自：温州新闻网 66wz.com