全市上下分秒必争鏖战台风“白海豚”

温州日报 2026-08-10 08:34:54

转移群众、加固设施、抢排积水、保障物资……全市上下拧成一股绳，以严阵以待的状态、精细布防的举措、全面应战的决心，在分秒必争的鏖战中，织就了一张牢不可破的平安大网。

温州网讯 5次眼壁置换，3次冲顶超强台风——今年第13号台风“白海豚”于8月9日17时30分左右登陆。

狂风裹挟暴雨，“白海豚”路径诡谲，在乐清二次登陆后，南下斜穿温州，成为近30年来首个台风中心途经鹿城区的台风。

风雨逼近的这些天里，整座城市早已绷紧弦、拉满弓。从沿海千里的海塘堤岸，到内涝风险突出的低洼地带；从灯火通明的避灾安置点，到积水漫涨的田庄街巷，一场与风竞速、同雨赛跑的防台硬仗全面打响。

转移群众、加固设施、抢排积水、保障物资……全市上下拧成一股绳，以严阵以待的状态、精细布防的举措、全面应战的决心，在分秒必争的鏖战中，织就了一张牢不可破的平安大网。

抢在风雨前的迅捷布防

台风“白海豚”，气象史上不折不扣的“卷王”，耐力惊人，变数频生。

从生成起，这个“马拉松”耐力型台风生命史长，强度波动剧烈，一路蓄积能量，向浙闽沿海狠狠压来。

温州压力如山。迎战，刻不容缓。

8月3日，市委市政府第一时间研判部署，要求坚持人民至上、生命至上，做到防御措施早谋划、早部署、早落实。

4日，防台工作再部署、再压实，严令全市上下按照台风正面登陆、特大暴雨、长时间影响等极端情况，做好最充分的思想准备和工作准备。

此后五天，工作部署会、视频调度会密集轮转，一道道指令从市防汛防台抗旱指挥部疾速发出——落实落细“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”和“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”等工作要求，全力守护人民群众生命财产安全。

8月8日10时，防台应急响应提升至Ⅱ级；八小时后，应急响应再升至Ⅰ级。

战令吹响，温州全城以最硬举措，迎击风雨——

轰鸣声响，乐清市清江镇方江屿小芙水闸的闸门缓缓抬升，激起数米高水雾。每一方库容预泄，都在为清江镇争抢纳洪空间，赶在暴雨倾盆之前，把库容腾到最稳、把防线筑到最牢。

风雨逼近，险情就是命令。在平阳县水头镇凤林南路，一棵被台风刮倒的大树，阻断小南片区上千名群众撤离的“生命线”。当地市政与交警接报后2分钟内同步赶到，专业排险队带着油锯到场，顶着强风默契配合，迅速切割分解倒伏大树，仅用15分钟便完成除险，道路全线恢复畅通。

“这十几分钟心里一直绷着。路通畅了，群众撤离就有了保障。”看着最后一车断枝被运走，水头镇市政园林岗负责人长舒一口气。

同一时间，城区的排险也在争分夺秒。在龙湾区海城街道石坦村，一处雨棚被大风掀起，铁皮翻卷翘在半空，随时可能坠落。街道干部、村两委和电力抢修人员闻讯火速联动，用粗绳套住雨棚向下拉拽，合力化解险情，消除了隐患。

再看山区，苍南县矾山凤阳583线的74号杆断线，导致线路断电。国网苍南县供电公司闻令而动，抢修人员登杆作业，抢在风雨来临前，接好断线，让山下灯火亮了起来。

冲在险情里的人员转移

避险转移，靠的是一贯到底的执行力。指令清晰：人员必须应转尽转、应转早转、应转快转。

在乐清，这股执行力化作了穿街走巷的移动广播声。“台风即将来袭，请居住在危旧老房的群众立即收拾随身生活用品，配合街道社区工作人员，转移至临时安置点。”北白象、清江、黄华、仙溪等10多个镇街，警车一遍遍循环播放着广播，将避险提醒送到每家每户。

在文成县珊溪镇珊溪水库沿岸，另一种“声音”悄然上岗。无人机低空盘旋，沿库区、河道铺开一张无形的巡查网，精准排查每一处防汛薄弱点。“数字巡检相对于传统的人工巡检，最大优势是突破人工与地形限制，及时发现问题。”文成县华数广电网络有限公司工程技术部经理刘敏介绍，无人机一旦锁定隐患，就会自动截图、精准标定，并将数据实时回传至后台，第一时间推送相关工作人员处置。

这份细致，从山区延伸向海岛。洞头海霞女兵登船开展海上防台宣传，劝导船员提前有序靠岸避险；平阳县南麂镇则引导周边群众，携随身物品有序转移至南麂供电所。

“从台风生成开始就一直在准备，大家加班加点，不间断巡查，也不觉得自己累，就想着能平安抗台。”洞头区新城社区网格员刘心怡说着说着，红了眼眶。

排查不留死角，转移更显温度。在泰顺县凤垟乡，一位双目失明的独居老人被困在老屋里，行动不便，外出避险成了难题。党员干部上门背起老人，一路护送至安置点，还安排专人对接照料，确保这位特殊老人安心避险。

温度，也藏在一把谷子里。在永嘉县碧莲镇鱼仓村，村委会副主任刘建伍将谷子扬进鸡舍，又往羊槽里添了捆草料。“我们在村里每两个小时巡逻一次，帮村民喂鸡喂羊，好让他们安心。”他说，鱼仓村126户村民，大部分都已赶在风雨来临前，转移到了安全位置，“帮忙照看家禽，免得他们牵挂。”

暖在安置点的互助温度

外头顶风战雨，屋内暖意融融。

炒包菜、红烧鸭、葱油鱼……鹿城区大南街道虞师里社区的食堂里饭菜飘香。“这个单我来接！”得知有独居老人不便出门，骑手程才华主动揽下送餐任务。

骑手鲁继财也二话不说加入进来：“外卖送餐本来就是我们的工作，台风天老人买菜做饭不方便，能帮把手就帮把手。”很快，一盒盒热饭被稳稳当当送到了高龄老人手中。

而在瓯海区茶山街道，部分外卖骑手暂停配送业务，凭着熟记于心的“活地图”，与街道干部一同扎进街巷和老居民区，一处一处排查隐患，以微光守护一方平安。

风雨席卷，温暖以不同方式在城市里流淌——

瑞安芳庄安置点里，30余名避险群众正围坐着，一边唠家常，一边忙着拼装半成品手工件。“我们提前对接了几家本地企业，引进手工半成品，让群众闲暇时能做些手工。”芳庄乡宣传干事张润喆说，“这既能合理运用空闲时间，还能赚取酬劳，补贴一下生活开支。”

而在乐清市鲤鱼山村养老驿站里，40多位转移安置的乡亲坐在一起擀面皮、拌馅料，有说有笑地包包子、蒸馒头。面香四溢，让临时安置点暖成了热闹的大家庭。

临近饭点，龙湾状元亭的党员志愿者们将刚做好的餐食送进龙湾实验小学、状元三小避灾安置点内。“我们准备了炒粉干、绿豆粥，希望他们能吃饱。”龙湾状元亭负责人吴南华将热乎餐递到乡亲们手中。

入夜，平阳县万全镇文体中心避灾点启用后的首个夜晚，138名群众在这里落脚。深夜，民警周同值守首班岗，轻手轻脚地逐间巡查，一边协助新到人员铺设床铺，一边为熟睡群众盖好被褥。

风再大，吹不散人心。雨再猛，冲不垮防线。

此刻，台风“白海豚”虽已过境，但暴雨连绵未歇，这场硬仗还未到收兵之时。坚守不退、严防到底，待到风定天晴，定能护得家园无恙。

来 源：温州日报

原标题： 全市上下分秒必争鏖战台风“白海豚”

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com