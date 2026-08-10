温州日报 2026-08-10 08:37:43

登陆乐清后，台风中心继续向西南方向深入，径直闯入温州中心城区——鹿城区。据气象部门核实，这是近三十年来首个台风中心真正进入鹿城区的台风。

温州网讯 13号台风“白海豚”（强台风级）已于昨天17时30分前后在台州玉环市坎门街道沿海登陆，登陆时中心附近最大风力14级；18时40分前后，台风又在温州乐清市翁垟街道沿海二次登陆。这是继7月台风“巴威”之后，又一个正面袭击影响温州的台风。

“白海豚”的登陆轨迹，几乎复制了“巴威”的路线。相隔不足一个月，两个台风均在玉环首登、乐清二次登陆，这在我市防台历史上并不多见。

然而，“白海豚”并未就此止步。登陆乐清后，台风中心继续向西南方向深入，径直闯入温州中心城区——鹿城区。据气象部门核实，这是近三十年来首个台风中心真正进入鹿城区的台风。有老温州人感叹：“台风直接‘进城’，几十年没见过了。”

更令人称奇的是，“白海豚”在鹿城短暂逗留后，又马不停蹄地南下，先后穿过瑞安、平阳、文成和泰顺，几乎将温州中南部县（市、区）“串”了个遍。登陆后不急于西行消散，反而在温州境内蜿蜒穿行的路径，气象专家表示极为罕见，与引导气流的复杂变化密切相关。

“白海豚”虽然路线诡异，但并非孤例。去年7月，台风“丹娜丝”同样上演了一场令人瞠目的“路径戏法”。它先是于7月7日凌晨穿越台湾岛，在嘉义县沿海登陆。进入东海后本应继续北上，却在浙江近海突然回转，划出一道近乎“折返跑”的轨迹，于7月8日21时25分在洞头区沿海登陆，随后又于23时45分在瑞安沿海再次登陆，继而一路向西偏南穿越平阳、文成、泰顺，横贯温州南部腹地。“丹娜丝”因此创下了三次登陆的罕见纪录。气象部门分析，“丹娜丝”的异常回转与当时副热带高压形态突变密切相关，同样“白海豚”也是在复杂的大气环流背景下走出了非常规路径。

市气象台预报，今天，我市仍阴有暴雨到大暴雨，其中乐清、永嘉、瑞安等地北部、西部山区局部特大暴雨；沿海海面仍有12至14级阵风。今天夜里到明天我市阴有中雨转小雨。预计12日起以多云到晴为主。

来 源：温州日报

原标题： 台风中心近三十年首入鹿城 “白海豚”二次登陆后，斜穿我市多地

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com