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关于解除温州9条高速公路交通管制的通告

温州交警 2026-08-10 08:40:00
现定于2026年8月10日上午7时起，解除对我市辖区内9条高速公路的交通管制措施，恢复通行。

　　关于解除温州9条高速公路交通管制的通告

　　鉴于今年第13号台风“白海豚”对我市高速公路的通行安全影响将逐步减弱，根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，现定于2026年8月10日上午7时起，解除对温州辖区内9条高速公路的交通管制措施，恢复通行。

　　温州市公安局交通管理支队

2026年8月10日

来　源：温州交警

原标题： 关于解除我市9条高速公路交通管制的通告

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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