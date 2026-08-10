温州日报 2026-08-10 08:42:48

这两天，避灾安置点里的暖心举措不断。从过去安置侧重于“管住人”，到如今侧重于“安住心”，暖心举措让硬性的防台指令有了柔软的落地方式。

温州网讯 刚刚过去的这个周末，台风“白海豚”牵动着所有温州人的心。防御台风“白海豚”，温州把人员转移作为重中之重。这两天，避灾安置点里的暖心举措不断。从过去安置侧重于“管住人”，到如今侧重于“安住心”，暖心举措让硬性的防台指令有了柔软的落地方式。

每当汛期来临，温州作为沿海城市，始终面临着防台防汛的“大考”。而如今，我们看到，温州各地的安置点不再仅仅是四面墙壁的“临时避难所”，它们正悄然蜕变为充满人情味的“临时家园”。

上个月台风“巴威”来临时，温州一些避灾安置点走红网络。之所以走红，一来是大家看到了防台一线人员在短时间内组织大量人员避险的速度；二来是安置点内物资充足，转移群众感受到了“风大雨大，这里却很暖”的温度。

时隔一个月，又一个台风来临。在台风“白海豚”登陆前，温州就启动了人员转移，让可能身处险境中的群众在风雨来临前转移到安全场所。一个个避灾安置点，并没有冷冰冰地让转移群众“凑合一晚”，而是想尽办法，让大家住得下、住得好。

热餐、热水、被褥、药品配齐，还有公益理发、反诈课堂、电影放映、趣味游戏、木偶戏表演、课堂培训、童趣乐吧、集体生日会、文化特派员表演文艺节目、语文老师现场教方言、群众边避险边做手工赚钱……一幕幕温情暖心的故事，在方寸天地里不断上演。

从周全的生活保障到走心的人文关怀，从安稳避险到温情相伴，温州用细微贴心的服务，让冰冷的安置点变成了有温度的避风港。

这些看似微小的暖心举措，精准对接着群众在特殊时期的“急难愁盼”，折射出的是温州城市治理理念的深刻转变。过去，安置可能更侧重于“管住人”，确保人员转移“不漏一人”。如今，当转移群众不再因担心家里鸡鸭而焦虑，不再因孩子哭闹而烦躁，他们自然就安住心、留得下。从早前的“不愿搬”，到安心踏实的“愿意留”，再到现在舒心安稳的“放心住”，转移群众态度转变的背后，是无数基层一线工作人员俯下身、动脑筋、敢应变。他们在面对真正的风浪时，往前一步，为民众筑起一道温暖坚实的安全防线。

台风带来险情，亦见证大爱与责任。乐清鲤鱼山村有一间“暖心厨房”，40多名转移群众一同包包子做馒头；温州红日亭等各类爱心亭主动给避灾群众送来热乎饭；还有不少群众腾出自家房屋照料转移村民。当狂风裹挟暴雨来袭，每一个人力所能及的微薄之力，垒起了防御台风的长城，给予暴风雨下的城市以安定、无畏和温情。

避险安置，安顿的是人身，温暖的是人心。真正的防台，不只是挡住风雨，更是在风雨来临时，让每一个人知道：身后有依靠，心中有安定。温州安置点里那一盏盏彻夜长明的灯，照亮的不仅是风雨夜的路，更照见了温州这座城市“人民至上、生命至上”的初心。

风雨终会过去，温暖不会撤离！

来 源：温州日报

原标题： 台风防御 从“管住人”到“安住心”

记者 严芒芒

本文转自：温州新闻网 66wz.com