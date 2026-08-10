登陆≠结束！温州多个红色预警接连发布

温州日报 2026-08-10 08:54:42

昨晚，风雨袭击整座城。温州市区、洞头、瑞安、文成、乐清、永嘉等地接连发布暴雨红色预警响应。海浪红色预警响应昨天一直高挂，提醒公众风暴潮带来较大影响。

温州网讯 今年第13号台风“白海豚”于昨天17时30分在台州玉环市坎门街道沿海登陆后，继续强势行进，随后于18点40分前后在乐清市翁垟街道沿海再次登陆。登陆不等于结束！登陆后的“白海豚”依旧带来大面积狂风暴雨。全市各地防汛防台顶格应战，接连发布暴雨、山洪、地质灾害、海浪等多个红色预警响应，坚决打赢抗击“白海豚”的决胜决战。

受台风影响，8月7日8时至昨日21时50分全市面雨量达101毫米，县（市、区）面雨量最大前三为乐清市250.1毫米、永嘉县196.3毫米、瓯海区131.4毫米；雨量最大站点前三为永嘉县桧染536毫米，乐清市福溪水库535毫米，乐清市太湖山489.5毫米；单站小时雨强最大站点前三为乐清市乐成街道乐成城北景北105.8毫米、永嘉县东城街道东城平坑102.5毫米、瑞安市林川镇林川新川98.1毫米。全市风力站点前三分别为洞头区鹿西鹿西16级、永嘉县云岭九龙山16级、洞头区鹿西15级。

登陆后连发多个红色预警响应

昨晚，风雨袭击整座城。温州市区、洞头、瑞安、文成、乐清、永嘉等地接连发布暴雨红色预警响应。海浪红色预警响应昨天一直高挂，提醒公众风暴潮带来较大影响。

预计8月9日20时至今日20时，鹿城区、瓯海区、永嘉县、文成县、瑞安市、乐清市发生山洪灾害可能性很大，启动红色预警。截至昨日22时，全市295个村落触发预警562次。针对1870个小流域山洪防御重点村落，下发做好山洪灾害公众预警通知单，第一时间向影响区域内公众发送预警信息，目前已发送短信5745条。

迎战台风，地质灾害防范进入关键期。自8月8日20时起，地质灾害红色预警覆盖21个乡镇192个防范区，主要分布在永嘉和乐清。105名“驻县进乡”地质队员分赴各县（市、区）开展技术支撑，全力做好风险排查和应急支撑保障工作。

楠溪江发生今年第2场编号洪水

雨情直接关乎河湖库水情。

受“白海豚”带来的强降雨影响，昨日21时，温州潮位站最高水位4.45米，超过警戒水位0.35米；灵昆潮位站最高水位3.93米，超过警戒水位0.08米；其余重要江河控制站水位均在警戒水位以下。楠溪江流域石柱站水位24.24米，超过警戒水位0.04米，楠溪江发生今年第2场编号洪水“楠溪江2026年第2号洪水（0809）”。

来 源：温州日报

原标题： 登陆≠结束！多个红色预警接连发布

记者 缪小霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com