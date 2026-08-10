追风“白海豚”：在乐清沿海被风雨灌透

温州日报 2026-08-10 09:04:08

8月9日上午9点起，乐清市清江镇的风雨一层层加码。记者跟着乐清市海鹰救援服务中心的队员往清江大桥附近的堤坝走，他们一边巡一边劝：“台风天别出门，更别上堤。”1

记者董吉妮昨日下午台风登陆前在乐清清江采访。李京霖 摄

温州网讯 8月9日上午9点起，乐清市清江镇的风雨一层层加码。记者跟着乐清市海鹰救援服务中心的队员往清江大桥附近的堤坝走，他们一边巡一边劝：“台风天别出门，更别上堤。”10点前后，雨幕变厚，队员决定上堤查险，脚步也不由自主加快。风也是一阵一阵的，每一阵过来都像把人往后拽。

堤坝上有一棵大树被风掀倒，七八名队员立刻上前，连拖带抬挪到安全侧。领队颜大江说：“巡逻不是走路，是跟风抢时间。”

雨衣根本扛不住。哪怕裹得再严，半身还是湿透。趁风雨稍歇，中午一行人回驻地换衣整顿。12点半刚过，清江风雨再起，救援队不放心堤坝决定再次上堤巡逻，记者也跟车折返。

下午1点多抵大堤坝时，体感风力至少10级以上。雨衣扣子没撑过三分钟，全被风绷开，雨水顺着领口灌进后背。风迎面砸来，记者本能转身回避，再想转回来，肩膀像被人按住动弹不得。此时的对岸，就是前次台风“巴威”的登陆方向，只剩一片灰白。这个时候，大家除了戴安全帽的脑袋是干的，全身都在滴水。巡逻队员更吃力，雨鞋里灌满了水，咕咚作响，大家只能先行撤离。

没回驻地，记者接到任务：去10公里外的南岳渔港码头直播。车行半小时，路上雨势似乎小了些，可一拐进码头，车门还没开稳，车身就开始晃。

下车才懂，这里的风不比清江大桥弱。归港的休闲渔船在泊位上晃荡，南岳渔港码头负责人包秀豪说，所有渔船早已双层加固、人员全转移，码头全天封闭，“今晚涨潮也不怕，船是稳的。”

下午2点半，风把人逼得节节后退，雨点像冰碴子抽在脸上，记者雨衣扣子再次被风撕开，没干透的衣裳瞬间又透。身后巨浪一道接一道向码头袭来。“再过三四个小时，海水会逼近码头，我们要早点撤离。”包秀豪提醒。记者快速举着麦开播，风声如兽吼，瞬间吞没话音，这场播报最后成了“无声播报”。

来 源：温州日报

原标题： 追风“白海豚”：我们在乐清沿海被风雨灌透

记者 董吉妮

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