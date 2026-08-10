温州日报 2026-08-10 09:12:29

花柳塘社区因地制宜，把日常服务辖区儿童的“童趣乐吧”临时改成儿童专属安置区。

温州网讯 受台风“白海豚”影响，昨天我市风雨持续。走进鹿城区大南街道花柳塘社区党群服务中心避灾安置点，却听到一阵阵孩子的笑声——一间由“童趣乐吧”改造而成的儿童安置专区里，几个孩子正围坐着拼乐高、搭雪花片，社区工作人员在一旁轻声读着绘本故事，窗外的风雨声被欢乐盖了过去。

鹿城区115处避灾安置点全面开放，可容纳超6.6万人。大南街道在转移危险区域群众时发现，不少家庭拖老携幼，年幼的孩子占了相当比例。怎么让孩子不哭闹、不害怕？街道和社区把这当成了“头等大事”。

花柳塘社区因地制宜，把日常服务辖区儿童的“童趣乐吧”临时改成儿童专属安置区。这间活动室平日里就是孩子们的乐园，墙上贴着卡通壁画，地面铺着软垫，玩具架上摆满乐高、雪花片等益智玩具。社区党委书记、主任朱杰介绍：“孩子对环境变化特别敏感，外面风声雨声、大人焦虑的情绪，都会让他们不安。如果只是把孩子安置在空荡荡的大厅里，他们可能会哭闹。我们要让孩子觉得是来这里做客游玩的。”除了常规物资外，社区还特意准备了牛奶、花露水等儿童专用物资。

在大南街道双莲桥社区党群服务中心安置点，社区利用原有儿童体能区，滑梯、迷你乒乓球桌、小型蹦床、平衡木等一应俱全，让孩子们在运动中释放精力、缓解紧张。安置服务的温度不止于儿童。在三乐亭支援下，安置点群众吃上了热腾腾的饭菜。社区还联动外卖小哥组建服务队，为辖区独居老人、行动不便居民送餐上门，确保每一位群众都不落下。

台风虽急，人心却暖。目前，鹿城各安置点纷纷推出暖心举措：七都街道山水智创中心安置点为16名避险群众举办集体生日会；松台街道为患慢性病的老人配备应急药品，并安排定时测量血压；蒲鞋市街道针对老年人、残障人士较多的社区，专门调度小型巴士负责转运……鹿城正用细致入微的关怀，为风雨中的群众点亮一盏盏安心的灯。

来 源：温州日报

原标题： 鹿城：风雨中搭起“童趣乐吧”

通讯员 林婷玮 记者 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com