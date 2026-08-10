温州日报 2026-08-10 09:12:00

昨天下午，在瑞安陶山镇的避灾安置点里，几十位避灾人员正跟着洪一初老师，上着一堂别开生面的温州话课。

温州网讯 “吃饭没？”一群操着外地口音的汉子，嘴里笨拙吐出几个字，引来满堂欢笑。昨天下午，在瑞安陶山镇的避灾安置点里，几十位避灾人员正跟着洪一初老师，上着一堂别开生面的温州话课。

黑板前，陶山镇中学语文老师洪一初绘声绘色：“我们温州话把‘客人’反着讲，叫‘人客’。你们来到陶山，就是我们的人客。”台下坐着的，是中铁六局来自五湖四海的工人。他们对这门号称“最难方言”的语言既好奇又发怵，但洪老师一开口，那古雅的音韵立即抓住了大家的耳朵。

课上气氛热烈，湖北的向恒钢、河南的丁全莉……一个个都大声跟读。当学到“吃饭没”的方言说法时，工友们念得南腔北调，有人把“天光”说成了“天空”，逗得自己都直摇头。洪老师却不断鼓励：“学习能力特别强，可以打九十分！”

课后，学员赵寿先意犹未尽，追着洪老师问：“‘笨蛋’用温州话怎么讲？”洪老师笑着一字一顿地教：“呆大，音译起来像‘尼豆’。”他还细细解释，语气轻柔时是昵称，带着爱意；语气一重，就成了批评。赵寿先跟着反复念叨“你个尼豆”，那认真的模样，被工友们笑着拍了下来。

窗外风雨未歇，教室里却暖意融融。在临别时，洪老师深情地说：“我教你们方言，是希望你们能尽快融入这里，从‘客人’变成‘主人’。”

而对于这些来自异乡的建设者而言，学会第一句温州话的那一刻，这片土地便不再只是工地，而是可以安心的第二故乡。

来 源：温州日报

原标题： 瑞安:一堂开到安置点的方言课

记者 黄伟 黄文盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com