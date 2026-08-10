瑞安：一堂开到安置点的方言课
温州网讯 “吃饭没？”一群操着外地口音的汉子，嘴里笨拙吐出几个字，引来满堂欢笑。昨天下午，在瑞安陶山镇的避灾安置点里，几十位避灾人员正跟着洪一初老师，上着一堂别开生面的温州话课。
黑板前，陶山镇中学语文老师洪一初绘声绘色：“我们温州话把‘客人’反着讲，叫‘人客’。你们来到陶山，就是我们的人客。”台下坐着的，是中铁六局来自五湖四海的工人。他们对这门号称“最难方言”的语言既好奇又发怵，但洪老师一开口，那古雅的音韵立即抓住了大家的耳朵。
课上气氛热烈，湖北的向恒钢、河南的丁全莉……一个个都大声跟读。当学到“吃饭没”的方言说法时，工友们念得南腔北调，有人把“天光”说成了“天空”，逗得自己都直摇头。洪老师却不断鼓励：“学习能力特别强，可以打九十分！”
课后，学员赵寿先意犹未尽，追着洪老师问：“‘笨蛋’用温州话怎么讲？”洪老师笑着一字一顿地教：“呆大，音译起来像‘尼豆’。”他还细细解释，语气轻柔时是昵称，带着爱意；语气一重，就成了批评。赵寿先跟着反复念叨“你个尼豆”，那认真的模样，被工友们笑着拍了下来。
窗外风雨未歇，教室里却暖意融融。在临别时，洪老师深情地说：“我教你们方言，是希望你们能尽快融入这里，从‘客人’变成‘主人’。”
而对于这些来自异乡的建设者而言，学会第一句温州话的那一刻，这片土地便不再只是工地，而是可以安心的第二故乡。
来 源：温州日报
记者 黄伟 黄文盈
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
Ⅰ级应急响应期间，温州市城区梯次实施“五停”工作社会08-08
-
温州全域联动打好防汛防台主动仗社会08-09
-
温州防台风应急响应调整为Ⅰ级科教文体08-08
-
雨量大、影响久！温州市气象台详解台风“白海豚”动向独家报道08-08
-
台风“白海豚”来袭，温州北站站南隧道8月8日18时起封闭管制！社会08-09
-
通信受阻下5分钟恢复信号 国家电网首台“双模三星”卫星通信车支援乐清社会08-09
-
风雨天人心先暖了 洞头村干部背起患病老人转移避险社会08-09
-
防台乡音从天而降 平阳闹村无人机喊话，督促村民做好台风防范社会08-09
-
“白海豚”登陆前夕，记者再访乐清西门岛：“该加固的加固，该撤的撤，心里踏实了”社会08-09
-
紧固光伏组件 温州海经区全面开展新能源项目风险排查社会08-09