潮新闻客户端 2026-08-10 09:17:33

面对来势汹汹的台风，骑手们也用行动反哺城市——风雨里，这批“流动哨兵”正为城市进行迎战台风前的最后排查。

8月9日中午，温州乐清柳市镇大兴西路风雨交加。外卖骑手朱挺顶风骑行，猛然发现前方路面豁开一个口子，井盖不见了，积水淹没了坑沿。他当即刹停，把电动车斜挡在坑前，蹲下身拍照定位，上传到柳市镇骑手志愿小分队的微信工作群。没过多久，消息就转到了镇相关部门。

此时，今年第13号台风“白海豚”正裹挟狂风暴雨不断逼近，温州乐清正进入10级风圈。整个城市进入了停工、停产、停课、停运、停业的“五停”阶段，危旧房人员全部转移安置，渔船回港避风，沿海低洼地带群众紧急撤离……大街小巷人车稀少，除了风声雨声，只有骑手们的车轮溅起的积水声。接报后，柳市镇相关部门迅速赶赴现场，设置围栏、更换井盖、修复路面。隐患排除。他的身影，又一次在风雨中“潇洒而去”。

在这个外卖配送已按要求暂停的日子里，在乐清，有一群外卖小哥自发接下了一批特殊的“订单”——排查街面上的隐患点，就是他们的新“派送任务”。

“骑手天天在路上跑，哪条巷子窄、哪块招牌旧，他们比谁都清楚。”柳市镇有关负责人说，这些年镇上常态化开展暖“新”活动，让新业态群体感受到城市温度，而面对来势汹汹的台风，骑手们也用行动反哺城市——风雨里，这批“流动哨兵”正为城市进行迎战台风前的最后排查。

骑手小哥跟着柳市镇党群服务中心的工作人员一道走访独居老人。拍友 黄蒙旦 摄

城市的另一头，骑手于鹏飞和郑胜兴没有像往常那样飞驰在送餐路上。他们穿上志愿者马甲，与柳市镇党群服务中心的工作人员一道，开始了一趟趟特殊的“入户配送”。“有几户独居老人，平时送餐常路过，台风天总放心不下。”于鹏飞说。他们仔细检查窗户插销是否扣紧，查看屋外花盆有无坠落风险，叮嘱老人注意安全，台风天别出门。

早在两天前，台风“白海豚”还在海上蓄势，柳市镇新业态新就业群体联合党支部便牵头组建起这支特殊的小分队。31岁的河南籍骑手李海峰、25岁的云南籍骑手小川、36岁的安徽籍骑手阿伟……数十位来自五湖四海的新就业群体成员纷纷响应号召，主动加入。他们疾驰的车轮不再装载餐箱，却驮起了一座城市的安全感，成为城市基层治理的新力量。

树木倒伏、积水内涝、高空坠物……任何安全隐患被他们发现后，都会第一时间拍照、定位、上传至小分队工作群。镇级工作人员统一收集线索，快速分流至各职能科室和属地村社——一条“骑手发现、即时上报、快速交办、闭环处置”的高效治理链条在风雨中运转。

台风登陆之前，这支骑手志愿小分队累计上报了各类安全隐患20余条，所有线索均全部落地整改、清零销号。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 台风来临，乐清外卖骑手接下特殊订单

记者 来逸晨 周琳子 郑宇

本文转自：温州新闻网 66wz.com