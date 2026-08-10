温州都市报 2026-08-10 09:24:21

温州网讯 今年第13号台风“白海豚”（强台风级）的中心于9日17时30分前后在浙江省台州玉环市坎门街道沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有14级（42米/秒）。当天18时40分前后，在我市乐清市翁垟街道沿海再次登陆，登陆时中心附近最大风力有13级（38米/秒）。据温州市气象台称，“白海豚”是近30年来第一个台风中心经过鹿城区的台风。

台风登陆不等于影响结束，广大市民不能掉以轻心。市气象台9日19时06分发布温州市区暴雨红色预警信号：受“白海豚”影响，预计当天夜里到今天温州市区所有街道（镇）将有暴雨到大暴雨，部分特大暴雨。

对温州的影响将持续到11日

“白海豚”登陆后，已逐渐减弱为台风级。中央气象台预测，12日以后，减弱后的残余涡旋将转向偏北方向移动，可能继续影响河南、山东、京津冀等地。

对温州而言，此次台风移速慢、滞留时间长、降雨量大，是防御重点。温州市气象台通报，“白海豚”引导气流较弱，移速明显慢于常年台风，对温州的影响时间将持续到11日。

降雨方面，7日08时00分至9日21时50分，全市面雨量101毫米。县级面雨量前三的分别是乐清市、永嘉县、瓯海区。

从常年看，8月是温州全年降雨最多的月份，多年平均月降雨量约270毫米，而这次台风可能仅用几天的时间就把一个月的雨“一口气”下完。逐日天气预报为10日暴雨到大暴雨、11日阴有阵雨。

市气象部门特别提醒，与7月影响温州的台风“巴威”相比，“白海豚”降水强度更大、影响范围更广、持续时间更长。一个月前“巴威”已给部分山区带来200~450毫米降雨，山区土壤含水量接近饱和。前期降雨浸泡、后期高温干裂，叠加“白海豚”更大的降雨量，发生山体滑坡、泥石流的风险明显上升。各地需重点防范强降水可能引发的山体滑坡、小流域山洪、城乡积涝等次生灾害。

“白海豚”奔袭距离超6000公里

台风“白海豚”堪称2026年以来西北太平洋最引人注目的台风。

7月27日14时，“白海豚”在西北太平洋洋面上生成，中心位于东经177度附近，已接近北太平洋日界线，生成位置之偏东在影响我国的台风中极为少见。生成初期，它在48小时内由热带风暴级快速增强为超强台风级，极值强度达到65米/秒、17级以上。

随后，“白海豚”在海上经历了5次眼壁置换，强度在超强台风级和台风级之间多次起伏。它先后三次加强为超强台风，又三次减弱，上演了罕见的“三起三落”。8月6日早晨，其中心位于温州市偏东方向约1360公里的西北太平洋上，中心附近最大风力14级；7日穿过琉球群岛后移入东海；8日再次增强至45米/秒；9日早晨仍维持45米/秒的强台风级。

登陆时，“白海豚”已在海上持续活动近15天，奔袭距离超过6000公里。它可能成为1951年以来登陆我国台风中生成位置最偏东、奔袭距离最远的一个。这个从太平洋深处万里奔袭而来的“马拉松台风”，环流直径约1300公里，7级风圈半径曾达420~450公里。

来 源：温州都市报

原标题： “白海豚”在温州游了一圈，今日还需防御强降雨

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com