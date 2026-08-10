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一个月内，“白海豚”与“巴威”相继在台州玉环坎门登陆，登陆时的景象有何不同？

FM93交通之声 2026-08-10 09:30:00
台风“白海豚”来袭后，不少网友直呼它简直是翻版“巴威”，不少人调侃“像是复制粘贴出来的台风”，相关话题迅速引发热议。

　　台风“白海豚”来袭后，不少网友直呼它简直是翻版“巴威”，不少人调侃“像是复制粘贴出来的台风”，相关话题迅速引发热议。

　　8月9日在台州玉环坎门街道东沙社区拍摄的风雨交加的情景。新华社

　　8月9日在台州玉环坎门街道东沙社区拍摄的风浪。新华社

　　记者查了两个台风的登陆对比视频：

　　台风“巴威”，7月11日23时20分，在台州玉环坎门登陆，登陆时中心附近最大风力13级。

　　台风“白海豚”，8月9日17时30分，在台州玉环坎门登陆，登陆时中心附近最大风力14级。

　　但综合“中国天气”等消息，两个台风也有许多不同。“白海豚”生成位置更偏东，海上续航更久，短时降雨效率更高。它移速更慢，登陆后滞留时间近乎“巴威”两倍，累积雨量更大，次生灾害风险更高，破坏力不容小觑。

来　源：FM93交通之声

原标题： 一个月内，“白海豚”与“巴威”相继在台州玉环坎门登陆，登陆时的景象有何不同？

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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