FM93交通之声 2026-08-10 09:30:00

台风“白海豚”来袭后，不少网友直呼它简直是翻版“巴威”，不少人调侃“像是复制粘贴出来的台风”，相关话题迅速引发热议。

台风“白海豚”来袭后，不少网友直呼它简直是翻版“巴威”，不少人调侃“像是复制粘贴出来的台风”，相关话题迅速引发热议。

8月9日在台州玉环坎门街道东沙社区拍摄的风雨交加的情景。新华社

8月9日在台州玉环坎门街道东沙社区拍摄的风浪。新华社

记者查了两个台风的登陆对比视频：

台风“巴威”，7月11日23时20分，在台州玉环坎门登陆，登陆时中心附近最大风力13级。

台风“白海豚”，8月9日17时30分，在台州玉环坎门登陆，登陆时中心附近最大风力14级。

但综合“中国天气”等消息，两个台风也有许多不同。“白海豚”生成位置更偏东，海上续航更久，短时降雨效率更高。它移速更慢，登陆后滞留时间近乎“巴威”两倍，累积雨量更大，次生灾害风险更高，破坏力不容小觑。

来 源：FM93交通之声

原标题： 一个月内，“白海豚”与“巴威”相继在台州玉环坎门登陆，登陆时的景象有何不同？

本文转自：温州新闻网 66wz.com