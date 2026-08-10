温州都市报 2026-08-10 09:41:00

她口中的“小哥”，正是顺丰速运（星海营业店）的7名快递员。他们主动请缨，组成一支“新就业群体防台志愿服务队”，深入辖区沿街“五小”店铺、商超等经营场所开展防台专项走访排查。

温州网讯 “住在周边的小哥都过来了，比上次更上手了！”昨天下午，龙湾区星海街道望海社区党委副书记林晓丹的语速比平时快了不少，但语气中满是赞许。她口中的“小哥”，正是顺丰速运（星海营业店）的7名快递员。他们主动请缨，组成一支“新就业群体防台志愿服务队”，深入辖区沿街“五小”店铺、商超等经营场所开展防台专项走访排查。

当天上午，望海社区紧急通知，为落实防汛防台“五停”相关管控，要求沿街商铺暂停营业。就在社区工作人员因人手紧张而犯难时，顺丰速运（星海营业店）的快递小哥们主动联系了社区，志愿参与防台服务。

受台风“白海豚”影响，顺丰速运（星海营业店）当天中午12时起暂停派件服务。该店负责人李远介绍，得知社区防台人手紧缺，店内的快递小哥们主动请缨，就地转化为志愿服务力量。“有了上次防台的志愿服务经验，这次更加上手，而且我们熟悉周边环境，这时候正好能出一份力。”李远说。

快递小哥们与辖区工作人员向商户细致宣讲台风防御预警信息，严格督促落实防汛防台“五停”相关管控要求，做好人员避险、停业关停等各项准备工作，切实压实商户主体责任，全方位排查化解沿街区域防汛安全隐患，全力保障辖区群众生命财产安全。

“上次他们来是跟着我们学，这次已经能独当一面了。”林晓丹介绍，凭借日常跑单积累的“人熟、地熟、情况熟”优势，快递小哥们不仅能精准找到那些容易遗漏的隐蔽店铺，还能用同行的身份和店主拉近距离。

劝导过程中，需要搬运户外广告牌或堆物时，平日里练就了一身“抬、扛、搬”本领的快递小哥们当仁不让，主动帮忙。林晓丹说，“他们走街串巷，有些危险点位比我们更清楚，哪里容易积水、哪块广告牌松动了，他们都能第一时间反馈。”

林晓丹表示，防台应急响应期间，社区工作人员需深入临时避灾点、厂区及居民小区，人手十分紧张，而新就业群体的及时补位，恰好填补了应急力量的关键缺口。从被服务对象到基层治理伙伴的身份转变，正是望海社区探索“新就业群体参与基层治理”的一个缩影。

来 源：温州都市报

原标题： 快递小哥就地转岗当起志愿者

记者 黄梦思

本文转自：温州新闻网 66wz.com