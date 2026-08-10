文成县委县政府连夜调度13号台风“白海豚”防御应对工作

文成发布 2026-08-10 09:43:00

8月10日凌晨，面对台风“白海豚”持续逼近、风雨影响不断加剧的严峻形势，文成县再次视频连线各乡镇，研判台风最新动向，部署台风防御应对工作。

8月10日凌晨，面对台风“白海豚”持续逼近、风雨影响不断加剧的严峻形势，文成县再次视频连线各乡镇，研判台风最新动向，部署台风防御应对工作。副市长章月影到会指导，文成县委书记罗招政出席会议，文成县委副书记、县长杨德听主持会议，文成县领导张呈念、范学序、赵嵘、郑宁等参加会议。

会议指出，台风“白海豚”走势多变、历史罕见，未来行进路径难以预判。文成县上下必须咬紧牙关、振奋精神，坚守阵地、坚持到底，一鼓作气打赢这场台风防御攻坚战。

会议强调，要加密雨情研判监测，增强台风路径、降雨量、河流水位、山塘水库蓄水量等数据分析颗粒度，实时共享雨情汛情信息，做到预警先行、避险靠前。要做好隐患动态排查，针对地质灾害隐患点、山塘水库、河网水系、老旧房屋、临水临崖路段等关键区域，进一步加密隐患巡查。要果断处置新发隐患，闭环推进隐患及时整改，严防次生灾害。坚持安全优先原则，必要时开展就近转移、向高处转移。要用心用情闭环管理，及时掌握集中安置群众生活状况，用贴心服务让群众在风雨之中安心暖心。压实投亲靠友群众“五户一包”责任，加强跟踪联系，杜绝人员回流。要引导社会静默到位，广泛宣传台风期间非必要不外出倡议，倡导群众居家避险，降低大风暴雨天气下户外安全隐患，凝聚全民共同防台的共识合力。要强化应急抢险调度，按照六大片区统筹调度机制，科学调配救援力量，确保险情出现能够快速响应、即刻处置。要关注各类人身安全，重点抓好用电、用火安全管理，提醒群众远离积水路段、漏电区域、倒伏树木与广告牌，积水区域严禁涉水通行，严防次生灾害。要加强上下信息沟通，严格落实24小时值班值守与信息报送制度，做到信息互通、政令畅通、衔接无缝。

会议要求，文成县各级干部要坚决贯彻落实好省市相关部署，以最严实作风、最硬核举措抓实抓细台风防御每一项工作，全力以赴守护文成县群众生命财产安全。

来 源：文成发布

原标题： 县委县政府连夜调度13号台风“白海豚”防御应对工作

记者：赵鹏鹏 魏为强

本文转自：温州新闻网 66wz.com