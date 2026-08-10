温州发布 2026-08-10 09:45:00

根据台风“白海豚”路径变化和影响情况，今天，温州城区（鹿城区、龙湾区、瓯海区，下同）交通有序恢复，一起来关注。

根据台风“白海豚”路径变化和影响情况，今天，温州城区（鹿城区、龙湾区、瓯海区，下同）交通有序恢复，一起来关注。

市防指办会商决定，温州城区出租车、网约车于8月10日8时恢复运行，8月10日10时城市公交线路逐步恢复运行。

山区公交待防台Ⅰ级应急响应解除后视情恢复运行。

轨道交通待完成安全检查、试车和各项准备工作后，陆续恢复运营（具体时间以轨道运营单位官方公告为准）。

其他县（市、区）、温州海经区公共交通恢复可根据自身防台响应等级和风雨情参照执行。

截至8月10日7时30分，全市9条高速公路全部恢复通行，72处高速收费站全部打开（其中沈海高速蒲岐收费站因积水通行缓慢）。

温州城区城市道路北口大桥、南口大桥、灵昆特大桥（宏丰码头积水已在处置）、七都大桥、北汊桥、瓯越大桥、东瓯大桥、瓯江特大桥、六岙大桥均已恢复通行，灵霓大堤主线已恢复通行（老堤因积水管制中）。

据了解，金温铁路、温州高铁均计划在完成安全检查评估和各项准备工作后，计划于8月10日12时起陆续恢复开行。广大旅客可关注车站公告或登录12306网站（含APP），及时了解列车开行信息，妥善安排行程。

台风“白海豚”动态

今年第13号台风“白海豚”的中心昨天（9日）下午5点30分前后在浙江省台州玉环市坎门街道沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有14级（42米/秒，强台风级），中心最低气压为945百帕；下午6点40分前后在浙江省温州乐清市翁垟街道沿海再次登陆，登陆时中心附近最大风力有13级（38米/秒，台风级），中心最低气压为950百帕；登陆后“白海豚”向西偏南方向移动，强度逐渐减弱，今天（10日）早晨5点钟其中心位于浙江省丽水市庆元县境内，外围最大风力有9级（23米/秒，热带风暴级），中心最低气压为982百帕。

预计，“白海豚”将以每小时20-25公里的速度向西北方向移动，强度逐渐减弱。

来 源：温州发布

原标题： 台风过后，温州城区交通有序恢复

本文转自：温州新闻网 66wz.com