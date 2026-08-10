平阳县委县政府连夜调度第13号台风“白海豚”防御应对工作

平阳发布 2026-08-10 09:51:48

8月9日晚，市防汛防台工作部署会议结束后，平阳县连夜召开续会，视频连线各乡镇，对全县防汛防台工作进行全链条强化、全环节落实，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省市部署要求，从严从紧、从实从细抓好各项防御工作，确保实现“一个目标”，坚决守牢“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

8月9日晚，市防汛防台工作部署会议结束后，平阳县连夜召开续会，视频连线各乡镇，对全县防汛防台工作进行全链条强化、全环节落实，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省市部署要求，从严从紧、从实从细抓好各项防御工作，确保实现“一个目标”，坚决守牢“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

市委常委、组织部部长吕伯军，市政协副主席马永信到会指导。平阳县委书记孟晓斌作工作部署，平阳县委副书记、县长陈桂雷主持会议。平阳县领导李阳阳、屠霁霞、洪志亮、詹强，平阳县人武部部长戈清等在主会场参加会议，其他平阳县领导在包挂乡镇分会场参加会议。

会议指出，13号台风“白海豚”二次登陆后，路径变化大、变数多，风雨影响范围广、持续时间长，防御形势依旧复杂严峻。各地各部门务必保持高度警惕，压实责任、强化担当，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，发扬连续作战精神，以最严要求、最实举措，确保各项防御工作不漏一环、不松一扣。

会议强调，监测预警要再加密，密切关注研判风情、雨情、水情的最新变化，提高预报的精准度。人员转移要再细致，坚决防止群众回流，用心用情做好安置点服务保障，确保紧急避险万无一失。风险排查要再深入，紧扣“八大风险清单”，因地制宜、逐项管控，确保排查无盲区、管控无漏洞。水库山塘调度要更科学，加密巡查频次，密切关注水库和河湖水位变化，精准实施调度措施。“五停”执行要再坚决，做到“应停尽停、应关尽关”，最大限度减少人员外出和社会活动风险。应急处置要再果断，严格执行信息报告制度，一旦发生险情灾情，做到坚决果断、冷静迅速处置。灾情统计要再夯实，迅速组织开展灾情摸排，确保灾情数据客观准确、全面翔实，为后续救灾救助和灾后恢复重建提供可靠依据。宣传发动要再加强，动态发布台风路径、风雨实况和防灾避险信息，营造全社会齐心协力的良好氛围。

会议要求，平阳县各级领导干部必须清醒认识“台风登陆不等于风险解除”的客观现实，坚决克服“松口气、歇歇脚”的懈怠心理，始终把防汛防台的每一项措施落到最基层、落到最末端，全力守护人民群众生命财产安全。

来 源：平阳发布

原标题： 县委县政府连夜调度第13号台风“白海豚”防御应对工作

记者：徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com