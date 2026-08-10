泰顺县委书记张银贵等深入一线检查督导13号台风“白海豚”防御工作

泰顺发布 2026-08-10 09:48:17

8月9日下午，泰顺县委书记张银贵，泰顺县委副书记、县长陈钷分别率队深入一线，实地督导检查重点区域、关键点位防汛防台工作，现场排查风险隐患、细化防御举措、压实基层责任。

8月9日下午，泰顺县委书记张银贵，泰顺县委副书记、县长陈钷分别率队深入一线，实地督导检查重点区域、关键点位防汛防台工作，现场排查风险隐患、细化防御举措、压实基层责任。

▲在南山下水库，张银贵实地察看水库库容、警戒水位、水雨情监测等情况

山塘水库是防汛防台的重点部位。在南山下水库，张银贵实地察看水库库容、警戒水位、水雨情监测等情况，强调要立足雨情水情变化开展科学调度，加密监测预警、巡查管护频次，第一时间核查处理各类险情；要强化库区全时管控，安排专人巡逻劝导，严禁群众靠近和逗留库区岸边，严防溺水、边坡坠滑等安全事故发生，严守水库安全运行底线。

防汛防台基础在基层、关键在群众。在西旸镇瑞后村、三魁镇下武垟村避灾安置点，张银贵详细查看安置点场地环境、配套设施、物资储备、安全通道等情况。张银贵强调，人员转移安置是台风防御工作的重中之重，要严格落实精细化管理与暖心服务举措，落实人员登记、分班值守、安全巡查制度，配齐生活保障物资，重点关注“老幼病残孕”等特殊群体需求，持续做好日常管护和心理疏导等工作，确保安置点物资充足、管理有序、服务到位，确保台风警报解除前转移人员不随意外出、不提前返回。

在仕阳镇下排村地质灾害风险防范区，张银贵实地踏勘高切坡建房区域，细致了解防灾减灾措施和群众转移情况，他强调，要始终把群众生命安全放在首位，持续开展拉网式隐患排查，严格落实雨前排查、雨中巡查、雨后核查“三查”机制，重点聚焦切坡建房、地质灾害风险隐患点、小流域山洪等点位精准落实管控举措，确保隐患动态清零、风险闭环管控。

每到一处，张银贵都向奋战在防汛防台一线的基层党员干部表示慰问。他勉励大家发扬连续作战精神，紧密关注台风动向，保持清醒警醒，始终以“人”为核心落实防汛防台各项措施，全力守护群众生命财产安全。同时，要坚持密切联系群众、用心服务群众、紧紧依靠群众，进一步巩固和发挥基层战斗堡垒作用，切实凝聚上下一心、众志成城防汛防台的强大合力。

陈钷先后来到南浦溪镇、包垟乡，实地检查景区关停、古建筑防护及人员转移安置等防台风措施落实情况。在南浦溪景区，他强调，景区全面关停必须执行到位，设施临时加固必须落实到位，游客劝返撤离必须不漏一人，确保风险管控全域覆盖、全程跟进。在库村古村落，他强调，风雨即将加大，要落实专人盯守古建筑墙体和排水系统，加密巡查频次，发现险情第一时间预警、第一时间处置，确保古村落安全度汛。在飞云湖国际旅游度假区，他强调，人员转移必须跑在风雨前，要对已劝返和转移人员逐一核实、逐人确认，对临水设施和户外构筑物进行再加固、再排查，确保台风期间度假区安全可控。

检查中，陈钷强调，必须以最坚决的态度、最果断的行动抓好各项防御工作。要密切关注台风动态和雨情水情变化，特别是山溪性河道水位和山洪风险，强化风雨期间的巡查值守，应急力量前置到位，确保突发险情能够快速响应、高效处置。要重点关注已转移人员安置管理，严防擅自回流，确保群众生命安全。要严明工作纪律，各级责任人必须坚守岗位、在岗在位，以过硬作风确保各项防御措施不打折扣、落到实处。

泰顺县领导李勤俭、刘一忠、伍苏丹、陈志清、齐圣阳、林允贯、王涛参加相关督查。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵陈钷深入一线检查督导13号台风“白海豚”防御工作

记者：王文慧、胡佳妮 摄影：孙斌、王光宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com