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永嘉召开台风“白海豚”防御工作会商调度会议

永嘉发布 2026-08-10 09:50:30
8月9日晚上，永嘉县召开台风“白海豚”防御工作会商调度会议，对台风形势进行再研判，进一步调度永嘉县防台工作。

8月9日晚上，永嘉县召开台风“白海豚”防御工作会商调度会议，对台风形势进行再研判，进一步调度永嘉县防台工作。市委常委、宣传部部长王彩莲，市人大常委会副主任白洪楞到会指导，永嘉县委书记吴呈钱作工作部署，永嘉县领导钟方成、黄金锡、陈博、过叶波、金京明等参加会议。

会议视频连线各乡镇街道，听取台风登陆后应急值守、险情处置等工作汇报，部署下步工作。

吴呈钱指出，台风“白海豚”登陆不等于风险解除，强风暴雨带来的影响具有滞后性，各地各部门要坚决克服麻痹思想、松劲心态，继续保持高度警醒警觉，发扬连续作战精神，做到思想不松、力度不减、标准不降，严防次生灾害风险，强化风险隐患排查，抓好应急抢险救援，慎终如始做好台风防御应对“后半篇文章”，努力把台风造成的损失降到最低。

吴呈钱强调，要全域排查整治，紧盯山塘水库、道路交通、小流域山洪、低洼易涝区、城乡危旧房、户外广告牌等，落实“雨前巡查、雨中排查、雨后核查”要求，持续开展全域隐患排查整治，防范各类风险隐患和次生灾害。要抓好转移人员闭环管理，细化转移安置人员暖心保障，台风警报解除前坚决防止转移人员擅自返回，确保全过程管理到位。要全力做好抢险救援，抢抓时间抢修抢通电、水、路、通讯等设施，做好道路塌方清理、水毁设施修复，尽快恢复生活生产秩序。要强化协同联动，保持“1833”联合指挥体系持续运转，密切监视雨情水情变化，及时调整应对策略，做到信息畅通、指令精准、反应迅速、处置高效。

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原标题： 永嘉召开台风“白海豚”防御工作会商调度会议

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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