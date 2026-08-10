温州都市报 2026-08-10 09:52:58

雨幕中，记者与浙江省地质灾害应急救援总队温州支队的肖欢阳碰了头。我们的第一站，就是隐藏在公园角落的一处地质灾害治理点。

温州网讯 8月8日上午，距离台风登陆还有一段时间，鹿城区杨府山公园突然下起阵雨。雨幕中，记者与浙江省地质灾害应急救援总队温州支队的肖欢阳碰了头。我们的第一站，就是隐藏在公园角落的一处地质灾害治理点。

“像这种已经治理过的，我们主要看它的‘健康状况’。”肖欢阳指着坡面上覆盖的植被和若隐若现的钢筋混凝土结构解释道。他告诉记者，对于已治理的隐患点，排查绝非走马观花。他们要像医生查体一样，仔细观察挡墙有无变形、钢筋或铁丝网是否生锈，任何一个细微的变化，都可能是工程失效的预警。

而对于未治理的边坡，逻辑则更直接。“主要看山体有没有‘新鲜面’。”肖欢阳说，台风带来的强降雨，很可能导致土石滚落，裸露的岩石、土体上新出现的断裂痕迹，或是山脚下散落的石块，都是他们紧盯的蛛丝马迹。一旦发现威胁到下方民房、建筑安全的迹象，该区域将立刻被提级管理。

说话间，雨势骤然加大。原本计划去往下一个坡脚查看的计划，被这场急雨暂时打乱。在一处雨棚下躲雨时，肖欢阳拍了拍被雨水打湿的衣袖说：“这种天气，撑伞没用，我们一般都穿雨衣干活。”

他告诉记者，他们有一套严谨的“三查”制度：雨前排查、雨中巡查、雨后核查。台风来临前两三天，他们就已经分区域完成了第一轮摸排。而此刻，趁着台风尚未登陆，但风雨已至，正是“雨中巡查”的关键节点。

“等会儿小一点，我们还是要去那个坡脚看看。”肖欢阳说。作为驻守鹿城片区的技术骨干，他对这里的每一处风险防范区都了然于胸。从杨府山周边，到西部的藤桥、山福镇，都是他们的“责任田”。尽管主城区的许多隐患点已经过治理，但台风面前，没人敢掉以轻心。因为他们的一项关键任务，不仅是看山、看石，更要确认危险区域内的人员是否已全部转移到位。

地质队员的工作远不止在野外攀爬陡坡。当一线巡查完成后，他们要迅速回到室内，撰写应急调查报告：分析现状、预判趋势、评估对下方区域的影响……这份报告将成为防汛指挥部决策指挥的重要依据。

“我们就像‘前哨兵’，信息摸得越准，后方的指挥调度就越确切。”肖欢阳说。目前，全市已有84名像他这样的“驻县进乡”地质队员，携带着无人机、倾斜摄影仪等装备，前置到各个防御重点区域，随时准备应对突发状况。

来 源：温州都市报

原标题： 驻守鹿城片区的地质队员，排查隐患点守好“责任田”

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com