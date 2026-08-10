温州都市报 2026-08-10 10:02:00

截至当天傍晚5时，该街道需要集中转移的9300人已全部安全转移至各个临时安置点或经劝导投靠亲友。

温州网讯 8月8日，永嘉县东城街道办事处的干部一大早就到达26个村居，与村居干部一同转移群众，截至当天傍晚5时，该街道需要集中转移的9300人已全部安全转移至各个临时安置点或经劝导投靠亲友。

随着今年第13号台风“白海豚”越来越逼近浙江沿海一带，东城街道办事处早在8月7日就启动街道与村居干部24小时应急值班制度，并开放永嘉高级中学临时安置点、永嘉县实验小学临时安置点、绿康楠溪嘉园临时安置点、陡门乡临时安置点和峙口临时安置点等5个街道级安置点，以及26个村级临时安置点，接收需要转移的群众。同时，街道还总结防御台风“巴威”中的经验，对临时安置点的设施与物资针对性完善。“当前，天气还比较闷热，在临时安置点安置的以年迈老人居多，我们给没空调的临时安置点增添了冷风机，并给各个临时安置点配备了防暑、降压药品等，让转移到临时安置点的群众安心、舒心。”东城街道办事处相关负责人表示。

在将群众安全转移至临时安置点的同时，东城街道办事处还给每个村居配备了“三大件”，包括卫星电话、应急发电机和抽水泵，以防各村居在台风期间出现特殊情况时应急之用。同时，街道还成立后勤保障小组和巡查补缺小组，给各处村居与临时安置点提供物资等方面的保障。

来 源：温州都市报

原标题： 永嘉东城街道:9300人，一个不能少

记者 郑俊杰

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