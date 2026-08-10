永嘉东城街道：9300人，一个不能少
温州网讯 8月8日，永嘉县东城街道办事处的干部一大早就到达26个村居，与村居干部一同转移群众，截至当天傍晚5时，该街道需要集中转移的9300人已全部安全转移至各个临时安置点或经劝导投靠亲友。
随着今年第13号台风“白海豚”越来越逼近浙江沿海一带，东城街道办事处早在8月7日就启动街道与村居干部24小时应急值班制度，并开放永嘉高级中学临时安置点、永嘉县实验小学临时安置点、绿康楠溪嘉园临时安置点、陡门乡临时安置点和峙口临时安置点等5个街道级安置点，以及26个村级临时安置点，接收需要转移的群众。同时，街道还总结防御台风“巴威”中的经验，对临时安置点的设施与物资针对性完善。“当前，天气还比较闷热，在临时安置点安置的以年迈老人居多，我们给没空调的临时安置点增添了冷风机，并给各个临时安置点配备了防暑、降压药品等，让转移到临时安置点的群众安心、舒心。”东城街道办事处相关负责人表示。
在将群众安全转移至临时安置点的同时，东城街道办事处还给每个村居配备了“三大件”，包括卫星电话、应急发电机和抽水泵，以防各村居在台风期间出现特殊情况时应急之用。同时，街道还成立后勤保障小组和巡查补缺小组，给各处村居与临时安置点提供物资等方面的保障。
来 源：温州都市报
记者 郑俊杰
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
Ⅰ级应急响应期间，温州市城区梯次实施“五停”工作社会08-08
-
温州全域联动打好防汛防台主动仗社会08-09
-
温州防台风应急响应调整为Ⅰ级科教文体08-08
-
雨量大、影响久！温州市气象台详解台风“白海豚”动向独家报道08-08
-
台风“白海豚”来袭，温州北站站南隧道8月8日18时起封闭管制！社会08-09
-
通信受阻下5分钟恢复信号 国家电网首台“双模三星”卫星通信车支援乐清社会08-09
-
风雨天人心先暖了 洞头村干部背起患病老人转移避险社会08-09
-
防台乡音从天而降 平阳闹村无人机喊话，督促村民做好台风防范社会08-09
-
“白海豚”登陆前夕，记者再访乐清西门岛：“该加固的加固，该撤的撤，心里踏实了”社会08-09
-
紧固光伏组件 温州海经区全面开展新能源项目风险排查社会08-09