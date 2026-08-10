查漏补缺！温州这群社工时刻会“盯”着

温州晚报 2026-08-10 10:10:43

匆匆洗了一把脸后，她带领社工与记者一同出发，顶着渐猛的风雨，沿瓯江巡查隐患点位，逐处排查薄弱环节，再次上门劝导滞留人员紧急转移。

温州网讯 昨天下午，今年第13号台风“白海豚”登陆前夕，鹿城区滨江街道浦东社区党总支书记卓晓燕和工作人员已坚守两个通宵。匆匆洗了一把脸后，她带领社工与记者一同出发，顶着渐猛的风雨，沿瓯江巡查隐患点位，逐处排查薄弱环节，再次上门劝导滞留人员紧急转移。

风雨中反复劝离滞留人员

下午2时15分，市区瓯江边的风力一阵比一阵猛烈，豆大的雨点斜斜抽打下来，砸在雨衣表面噼啪作响。

第一站来到一处老旧铁皮棚院落，简易搭建的房屋抗风能力极差，是本次抗台的重点隐患点位。社区之前已经上门劝说过好几次，可总有人抱着侥幸心理不肯及时搬走。大家挨个拍打房门，卓晓燕对着一扇门喊话：“老伯，台风马上就要来了，这铁皮房子不安全，我们之前来劝过您好几次啦。”

房门缓缓打开，一名老人探出头来，“我晓得台风要来了，等我收拾下东西就走。”卓晓燕追着问道：“收拾要多久？我们可等着回头来看您哦。”

紧邻瓯江的光影码头视野开阔，江景视野极佳，越是大风天气，越有好奇的市民想来江边看大浪，风险也随之陡增。上午，三名社工在这里劝返游客。

黎明水闸前的大桥下，水道连通瓯江，不少渔民习惯把渔船停靠在这里避风歇脚。通往桥下的小路铺满瓦砾，被雨水泡得泥泞湿滑，大家深一脚浅一脚蹚着泥路走下去，果然看见一明老人正蹲在船边整理绳索。

“阿公，您怎么还待在桥底下？”等老人牢牢固定好渔船，骑着电瓶车驶离桥下，大家才踩着泥泞往回走。

转移难点列入必复查清单

离开江堤，巡查队伍来到岠江小学。这所学校早已不再办学，闲置校舍被用作一家环保企业的宿舍，供垃圾清运司机居住，属于过渡性临时用房，建筑结构并不适合台风天气居住避险。

这些环卫司机肩负着城区的生活垃圾清运任务，如果全员停工，会影响不少小区的垃圾外运，他们没法像普通群众一样住进封闭式管理的避灾安置点。社区早早对接企业，由公司给每名司机发放住宿补贴，让司机们自行入住酒店或者投奔亲友避险。

可实际执行起来，难题接连不断。前一天晚上九时许，社区开展敲门行动，好不容易劝走大部分人，第二天一早，又有司机家属折返回来做饭。

“我们凌晨5时就要出门跑车，就这么一点休息时间，想回来做点饭吃。”一名司机跟卓晓燕解释。

卓晓燕理解大家的难处，但依旧守住安全底线：“我知道你们工作辛苦，可是这老校舍扛不住大风大雨，万一出点意外得不偿失。企业给了补贴，你们吃完饭一定要按时离开，下午五点前这里必须全部清空。”

她当场再次联系企业负责人敲定时间，带着社工挨个房间查看，反复叮嘱在场人员按时撤离，把这个点位列入必复查清单。

查漏补缺紧盯“反弹”隐患

卓晓燕的巡查清单上，还有两处工地类重点管控点位。第一个是跨江过江通道的挖掘工地，项目分设南北两个作业区，北区归属永嘉瓯北，南区在浦东社区辖区。

另一处隐患点是原先杨府山周转房拆迁后的闲置空地，如今堆满渣土、砖块，还有多名废品回收经营户在这里分拣废品。前几次劝导撤离之后，个别经营户看着雨势稍缓，又悄悄折返回来干活，总觉得台风不会带来严重影响。

工作人员挨个劝说从业者暂时撤离闲置地块，做好登记，准备后续网格化巡逻回头看。卓晓燕介绍，江滩、工地、临时用房这些零散点位，总是有人抱着侥幸心理反复返回，只能靠着工作人员一遍遍地风雨巡逻、上门劝说。

下午3时40分，一行人浑身沾满泥水回到社区办公室，简单擦了擦脸上的雨水，休整片刻后，下午4时的第二轮回头看巡查又要启程。

来 源：温州晚报

原标题： 查漏补缺！他们时刻会“盯”着

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com