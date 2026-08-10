温州日报 2026-08-10 10:13:18

水果、生日蛋糕、长寿面陆续上桌，党员志愿者与老人、安置村民们围坐在一起，齐唱生日歌，共同切开蛋糕，分享长寿面。

温州网讯 连日来，文成县聚焦老年群体等人群需求，将党群服务中心与避灾安置点功能整合，推出一系列便民服务，让转移安置的村民安心避险。

巨屿镇孔龙村党群服务中心避灾安置点，接收的转移群众以老年群体为主，基层干部在做好安置人员硬件安全保障的基础上，兼顾老人的饮食起居、情感关怀，把暖心服务落到细微之处。党员志愿者提前摸排安置人员情况，得知8月8日是安置在此的82岁寿星潘宗长的生日，便精心筹备为老人举办了一场简单又温馨的生日聚会。水果、生日蛋糕、长寿面陆续上桌，党员志愿者与老人、安置村民们围坐在一起，齐唱生日歌，共同切开蛋糕，分享长寿面。大家在一起闲话家常，脸上洋溢着笑容，现场温情满满。“大家一起给我过生日，我很高兴。”潘宗长说。

镇卫生院医护人员也在现场，为老人们普及日常养生等知识，帮助老人提升健康防护意识。除了保障集中安置老人的生活，针对行动不便的老人，党员志愿者主动上门服务，将午餐送到他们家中，让老人能吃上热腾腾的饭菜。

“大家离开熟悉的家来到安置点，难免有些不适应。我们过来唱唱戏，让大家放松一下，也能安心避险。”艺术团越剧分团团长陈秋燕说。

今年92岁的缪如意老人对社区的服务连连点赞：“社区对老人特别上心，还专门开车把我们接过来。这里有人照顾，我们心里很踏实。”

来 源：温州日报

原标题： 文成：在安置点为82岁寿星庆生

记者 张睿 通讯员 毛慧楠

本文转自：温州新闻网 66wz.com