龙港：送越剧、医疗服务进安置点
温州日报 2026-08-10 10:14:27
龙港市各临时避灾安置点在做好人员安置、安全保障的同时，积极提供医疗服务、文化活动和生活照料，全力保障转移群众安心避险。
温州网讯 昨日，龙港市各临时避灾安置点在做好人员安置、安全保障的同时，积极提供医疗服务、文化活动和生活照料，全力保障转移群众安心避险。
昨日中午，龙港中医院医护人员走进龙港市职业中等专业学校临时避灾安置点，为转移群众提供免费医疗服务。作为此次台风防御临时避灾安置点，该校共接收1676名在建工地建筑工人。
来自安徽的王阿姨被统一转移至学校后，出现牙龈不适症状，便来到现场医疗服务点问诊。医护人员为她检查并给出诊疗建议。“挺感动的，对我们照顾得很好。”王阿姨说。
在医疗服务点，医护人员还为有需要的群众测量血压、血糖，并针对常见不适开展健康指导。
下午，安置点内又响起悠扬的越剧唱腔。龙港市咸园乡村艺术团越剧分团组织10名演职人员，为安置群众带来专场演出。演员们克服场地有限等困难，自带音响和演出服装，轮番演绎经典越剧选段，吸引不少老年群众围坐观看，现场掌声不断。
来 源：温州日报
原标题： 龙港：送越剧、医疗服务进安置点
通讯员 邓雨薇 谢秀长 记者 潘圆
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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