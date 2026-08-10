台风来临，他们搭起一条“空中生命线”
今年第13号台风“白海豚”来袭，8月8日在福建宁德霞浦县西洋岛，一场争分夺秒的生命救援在海上展开。
交通运输部东海第二救助飞行队机组人员抱着受伤儿童送医。新华社发
“当天上午我们接到求助电话，说岛上一名5岁儿童头部摔伤，存在颅内出血风险，急需出岛送医。”宁德海事局指挥中心一级主任科员陈学论回忆，因台风逼近，海上客渡运船舶已全部停航，海事局立马联系了交通运输部东海救助局。
上午11时许，东海第二救助飞行队“B-7346”机组接到救助指令。“4名机组人员一收到消息，就赶紧拿着东西往机库里冲。”东海第二救助飞行队搜救飞行员马文广说。
与此同时，后方指挥同步联动，一边对接当地政府，反复确认海岛地形、飞机起降点位，一边提前联系医院，同步患儿伤情，开通急诊绿色通道。民航福建空管分局全程开辟救援空中通道，为救援提速。
从机场到西洋岛距离约40海里，因为情况紧急，机组选择低空高速突进。“我们起飞后直接增速到135节（约250公里/小时）。”马文广说，“全程速度都很快，真的是与时间赛跑。”
但台风来临时的天空并不平静，直升机飞越闽江口后，前方有山体阻挡，还遇到了乱流袭扰。“在乱流中，飞机功率一度进入警戒状态。”马文广回忆。
东海第二救助飞行队机组人员救援受伤儿童。新华社发
更危险的是海岛“背风波”。因为西洋岛地势高低不平，风掠过较高的山体易形成下沉气流，气流会强行压低机身，若高度、动力余量不足，极易引发坠机险情。机组商量后决定，先以合适高度和机动速度去感受“背风波”，看飞机性能是否抵得住。“本来想先试一次，下一轮再降落，但我们试了一下能接受，为了提高救援效率就直接降落。”马文广说。
西洋岛码头可供降落的空间极其有限，“左边是灯塔，右边是路灯杆。”机组人员描述，飞机就在灯塔和灯杆之间落地。
飞机顺利降落后，受伤儿童被抱上了飞机。在飞往医院的途中机组救生员发现孩子昏昏欲睡，可能陷入昏迷状态，机长立即让救生员想办法保持孩子清醒，同时向塔台申请飞行加速。塔台很快协调，给了直飞医院的航向。
23分钟后，直升机成功飞抵医院，受伤儿童交医院进行急救。
受伤儿童交医院进行急救。新华社发
从接报到送医，全程用时仅50分钟。海事、救助飞行队、空管、乡镇政府、医院等多单位协作，在台风来临、海路中断的情况下，搭建起一条“空中生命线”。
孩子的爷爷告诉记者，目前孩子身体情况稳定。
来 源：新华社
记者 周义
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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