新华社 2026-08-10 10:51:08

俄罗斯国防部9日晚发布通报说，莫斯科时间当天8时至20时，俄防空部队在俄罗斯多个地区拦截并击落285架乌克兰无人机。

俄罗斯国防部9日晚发布通报说，莫斯科时间当天8时至20时，俄防空部队在俄罗斯多个地区拦截并击落285架乌克兰无人机。

通报说，这些无人机是在别尔哥罗德州、库尔斯克州、布良斯克州、图拉州、利佩茨克州、梁赞州、奥廖尔州、卡卢加州以及莫斯科地区等地上空被拦截并击落。

通报还说，俄武装部队空袭了乌克兰境内的热电厂和7个变电站，并用无人机打击乌克兰苏梅州一处天然气田基础设施。

来 源：新华社

原标题： 俄国防部：拦截285架乌克兰无人机并对乌发动空袭

记者赵冰

本文转自：温州新闻网 66wz.com